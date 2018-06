Freunde des Rush-Modus müssen stark sein: Battlefield 5 wird zum Release 7 Spielmodi bieten, keiner davon ist die seit Bad Company 2 beliebte, asymmetrische Variante. Das hat DICE offiziell mitgeteilt.

Nach Release kann sich das natürlich noch ändern, als kommenden Modus nach der Veröffentlichung wurde bisher aber nur Battle Royale (natürlich) angekündigt. Außerdem werden die Spielmodi in zwei Listen eingeteilt: Grand-Operations-und Standard-Modi. Bestimmte Spielmodi werden also nur in Grand Operations auftauchen, andere können ganz klassisch in der Serverrotation auftauchen.

Unterhalb findet sich die Liste der in Battlefield verfügbaren Spielvarianten, aufgeteilt nach den Spiellisten.

Spielmodi in Battlefield 5

Luftlandung (nur Grand Operations): Die neuen Luftlandungen sind Teil der Großen Operationen und stellen stets die erste Map dar. Hier muss das angreifende Team per Fallschirm in die heiße Zone springen und Flak-Geschütze zerstören. Die Verteidiger schießen die Transportflugzeuge ab und verteidigen die Luftabwehrwaffen. Der Modus unterstützt 64 Spieler.

Die vierte und letzte Map einer großen Operation wird nur gespielt, wenn das Ergebnis der vorherigen drei Karten knapp war. Hier hat jeder der 64 Spieler nur ein Leben und begrenzte Munition, Ausrüstung muss auf dem Schlachtfeld zusammengesucht werden. Quasi ein großer Survivalmodus mit zwei Teams.

Alle anderen Modi können für Tag 2 und 3 (sprich Map 2 und 3) einer Grand Operation ausgewählt werden und sind klassische Mehrspieler-Modi, die auch außerhalb der Grand Operations verfügbar sind.

Eroberung: Über Conquest müssen wir kaum Wort verlieren. Der Standardmodus von Battlefield dreht sich um die Einnahme von Flaggenpunkten und die Reduzierung von Wiedereinstiegstickets des Gegners. 64 Spieler treten an.

Von Call of Duty übernommen und bis heute nicht verändert. Domination ist der kleine Bruder von Conquest ohne Fahrzeuge und mit nur drei Flaggenpunkten. Die exakte Spielerzahl ist nicht bekannt. Team-Deathmatch: Ganz klassisch versuchen beide Teams die meisten Abschüsse zu erzielen. Auch hier ist die exakte Spielerzahl nicht bekannt.

Weiter Modi - wie eben Battle Royale - können und werden nach Release kostenlos für alle Spieler hinzugefügt. Das Service-Modell von Battlefield 5 hat EAs Marketing-Abteilung Tides of War genannt.

