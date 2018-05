Mit einem großen Event haben Publisher Electronic Arts und Entwickler DICE Battlefield 5 genauer vorgestellt und zahlreiche Informationen preisgegeben. Die Standardedition des Shooters erscheint demnach am 19. Oktober 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One und bietet neben dem Multiplayer- und Koop-Modus auch eine klassische Singleplayer-Kampagne - anders als etwa Konkurrent Call of Duty mit Black Ops 4.

Vorbesteller erhalten, wie schon bei Battlefield 1, einen Early-Access-Zugang zur Open Beta des fünften Hauptteil der Reihe. Wann die stattfindet, ist noch unbekannt. Dafür dürfen wir über EA Access ab dem 11. Oktober 2018 bereits vor dem eigentlichen Release den Titel ausgiebig testen. Auch das kennen wir bereits vom direkten Vorgänger.

Kein Season Pass und verschiedene Release-Versionen

Bislang hat DICE seine Spiele ab der Veröffentlichung unter dem Namen Battlefield Premium mit einem Season Pass versorgt und mit so den Karten-Nachschub abgesichert. Das ändert der Entwickler mit dem neuesten Teil radikal und passt sich so dem aktuellen Markt an. Battlefield 5 verzichtet auf kostenpflichtige Erweiterungen und setzt auf das »Games as a Service«-Modell. Unter dem Titel »Tides of War« dürfen wir uns in Zukunft auf kostenlose Karten freuen.

Die Zeit des Season Pass ist abgelaufen - Kolumne zu Map Packs

Standard Edition, Deluxe Edition

Am 19. Oktober 2018 erscheint die Standardversion von Battlefield 5. Hier erhalten wir das komplette Spiel mit allen Modi. Weil das Premium-Modell wegfällt, müssen wir uns auch keine Gedanken mehr um zukünftige Erweiterungen machen. Die erhalten auch alle Käufer dieser Fassung.

Wie auch schon beim Vorgänger erscheint der Shooter auch in einer Deluxe Edition. Über die genauen Inhalte ist noch nichts bekannt. Allerdings dürfen wir mit dieser Version bereits drei Tage vor dem eigentlichen Release, also bereits am 16. Oktober 2018, loslegen.