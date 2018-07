Battlefield 5 - Alpha endet, Dice kündigt weitere Tests an

Am 3. Juli um 16 Uhr MESZ endet die Alpha von Battlefield 5. Wir haben die Zeit bereits ausführlich genutzt, um fleißig zu zocken - unsere Gameplay-Mitschnitte findet ihr im Livestream, Phils persönliches Fazit gibt's indes in Artikelform. Wer selbst keine Zeit zum Spielen gefunden hat, sollte jedoch nicht verzagen: Es wird weitere Gelegenheiten geben, vor Release Battlefield 5 auszuprobieren.

Das kündigt Battlefield Bulletin via Twitter mit direktem Zitat von Dice-Mitarbeiter Jonas Elfving an. Sowohl intern als auch extern wolle man weiteres Feedback von Spielern einholen. Dazu gehört sicherlich auch die offene Beta, zu der Vorbesteller einen Vorabzugang bekommen.

NEWS: According to EA, the #Battlefield V Closed Alpha is just one of "several tests" planned for the game before launch ?



"DICE has several more tests planned (internal and external) for the many other sides of the game", said EA DICE copywriter Jonas Elfving. pic.twitter.com/0j1T15DvS5