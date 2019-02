EA hat die nächste große Operation von Battlefield 5 vorgestellt: Schon ab heute, dem 21. Februar, könnt ihr an »Die Schlacht bei Hannut« teilnehmen. Mit der gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit dem klassischen Rush-Modus.

Die Operation basiert auf der gleichnamigen Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Achsenmächte mit ihrer Blitzkriegtaktik auf dem Weg in die Niederlande durch Hannut in Belgien zogen. »Die Schlacht bei Hannut« erstreckt sich über drei bis vier Tage und spielt auf den Maps Panzerstorm und Arras.

Überblick über Battlefield 5: Die Schlacht bei Hannut

Tag 1

Map: Panzerstorm

Modus: Luftlandung

Tag 2

Map: Panzerstorm

Modus: Durchbruch

Tag 3

Map: Arras

Modus: 64-Spieler Rush

Tag 4 (im Falle eines Unentschieden)

Map: Arras

Modus: Letztes Gefecht

Rush findet hier also nicht mit den üblichen 32-Spielern statt, sondern mit der doppelten Anzahl: Ganze 64 Spieler prügeln sich hier um den Sieg. Die Angreifer müssen in diesem Modus Bomben legen und die Verteidiger haben die Aufgabe, die Sprengsätze zu entschärfen, oder die Respawn-Tickets ihrer Feinde komplett aufzubrauchen.

Ab dem 7. März wird es den klassischen Rush-Modus mit 32 Spielern zudem als zeitlich begrenztes Event auf den Maps »Verbogener Stahl«, »Narvik« und »Zerstörung« geben. Außerhalb dieses Events dürft ihr Rush allerdings ausschließlich in »Die Schlacht bei Hannut« auf der Panzerstorm-Karte spielen.

Der Ursprung des Rush-Modus

Rush stammt aus Battlefield: Bad Company und hieß hier noch »Gold Rush«. Zum Release des Spiels war das dessen einziger Spielmodus. Erst mit dem Nachfolger Battlefield: Bad Company 2 änderte man den Namen des Modus ab. Er existiert seitdem in den meisten Teilen der Reihe.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielmodi ist die Besonderheit, dass Rush asymetrische Elemente aufweist. Die beiden Teams kämpfen nicht unter den selben Bedingungen, sondern müssen jeweils andere Ziele erfüllen.

Die »Panzerstorm«-Map erschien ursprünglich mit dem Overture-Update. In Kapitel 2: Lightning Strikes überarbeitete der Entwickler von Battlefield 5 diese jedoch Ende Januar mit zusätzlicher Deckung, Panzerabwehr und einer größeren Maximalhöhe für Flugzeuge, um die Schlachten spannender zu gestalten.

In dem gleichen Update bekamen die Deutschen mit dem Sturmgeschütz IV zudem einen neuen Panzer. Der kann seine Hauptkanone nicht separat vom Rest des Panzers drehen. Um das auszugleichen, ist er jedoch ein kleineres Ziel für seine Feinde.

Auch in Zukunft wird sich Battlefield 5 weiterentwickeln. Erst vor wenigen Tagen versprach der Entwickler, eine zweite Waffenklasse für den Medic hinzuzufügen. Die hatten bisher nur Zugriff auf die MP und waren damit auf den Nahkampf angewiesen. Und auch bei der Technik ändert sich einiges. So erweiterte das Team die Optionen des Multiplayer-Shooters um die neue DLSS-Kantenglättung, ein Feature von Nvidias RTX-Karten.

