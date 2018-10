Das erste DLC-Kapitel für Battlefield 5 heißt Overture und wird sich vor allem auf Fahrzeuge und Panzerschlachten konzentrieren.

Wie die Roadmap zeigt, bringt das kostenlose Update im Dezember/Januar die Singleplayer-Episode The Last Tiger, Fahrzeug-Customization und eine neue Map namens Panzerstorm ins Spiel. Im aktuellen Devtalk-Video sprechen die Entwickler nun erstmals über Panzerstorm und zeigen einen kurzen Gameplay-Clip (siehe oben).

Mit Panzerstorm will Dice eine "Lücke im Map-Pool der Release-Version füllen", so die Entwickler. Man habe zum Launch keine dedizierte Panzer-Karte für Spieler, die besonderen Wert auf groß angelegte Fahrzeug-Gefechte legen. Panzerstorm soll kurz nach Release diese Lücke schließen.

Zwar wird es zum Beispiel auch auf der Afrika-Map Hamada genug Platz für viele Fahrzeuge geben, aber Panzerstorm soll hier noch eine ganze Schippe drauflegen.

Riesige Panzerschlacht

Die Entwickler bestätigen, dass es pro Team sieben Vehikel-Slots auf Panzerstorm geben wird, also können bis zu 14 reguläre Fahrzeuge gleichzeitig in den Kampf ziehen. Zu den verfügbaren Tanks gehören der Valentine Mk. 8, Panzer IV, Tiger 1 und der Churchill Gun Carrier (hier die Liste mit allen Waffen & Fahrzeugen in BF5).

Dazu kommen potenzielle Squad-Verstärkungen wie der Sturmtiger oder der Crocodile-Flammenwerferpanzer. Es könnten sich also womöglich mehr als 14 Panzer gegenüberstehen.

Infanterie-Spieler sollen den vielen Panzern aber nicht schutzlos ausgeliefert sein: Multiplayer-Produzent David Sirland erklärt im Video, dass Fußsoldaten auf Panzerstorm besonders von der dynamischen Map-Verformung profitieren werden. Panzergranaten sollen Löcher und Vertiefungen in die hügelige Landschaft von Panzerstorm sprengen können und so dynamisch Deckung erzeugen.

Kürzlich zeigten die Entwickler übrigens auch, wie sie Medics das Leben in BF5 leichter machen wollen: mit überarbeiteten Revive-Icons im Spiel.

