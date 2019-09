Zwei neue Maps in Battlefield 5 bringen hektische Infanterie-Gefechte

Battlefield 5 hat am 03. September zwei neue Maps erhalten: Die Karten heißen Lofoten Islands und Provence, konzentrieren sich auf schnelle Infanterie-Gefechte auf kleinem Raum und sind entsprechend nur in den Modi Team Deathmatch und Squad Conquest spielbar.

Das ist Lofoten Islands

Die Insel-Map basiert auf einer Inselgruppe in Norwegen, die im Zweiten Weltkrieg zum Austragungsort von Kämpfen zwischen britischen und norwegischen Kommandotruppen auf der einen und deutschen und norwegisch-nationalistischen Truppen auf der anderen Seite wurde.

In Battlefield 5 finden die Gefechte im späten Frühjahr 1941 an einer Küste zwischen einer Hafenanlage und einigen Öltanks statt.

Das ist Provence

Die neue Provence-Map in Battlefield 5 basiert auf der Besatzung Frankreichs durch Nazi-Truppen. Um 1943 herum beginnen britische Kommandotruppen mit Operationen hinter feindlichen Linien, um den Widerstand zu stärken.

Die Karte bildet ein kleines französisches Städtchen ab und ist bestimmt durch viele Wohngebäude sowie enge Kopfsteinpflaster-Straßen und Wege.

In Battlefield 5 kommt nun offenbar der Live-Service so langsam ins Rollen. Nachdem zuletzt die Maps Marita und Al-Sundan zu BF5 hinzukamen, finden jetzt also auch die kleineren Karten Lofoten und Provence ihren Weg in den Multiplayer-Shooter.

Zuletzt erteilt Entwickler Dice dem ursprünglich geplanten 5v5-Modus für Battlefield 5 eine Absage, da man sich in Zukunft lieber verstärkt auf die allgemeine Qualität und neue Inhalte konzentrieren möchte. Außerdem forderten die Entwickler mehr Feedback von den Spielern ein, um weitere Problemstellen in Battlefield 5 identifizieren und beheben zu können.

