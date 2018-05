Kurz vor der Ankündigung von Battlefield 5 ist klar, in welchem Setting der Shooter spielen wird. Erst am Montag hatte DICE selbst einen kurzen Teaser-Clip via Twitter veröffentlicht, der den Zweiten Weltkrieg stark nahegelegt hatte. Heute folgt ein eher unfreiwilliger Leak über den chinesischen PlayStation Store, der etwas zu früh das offizielle Keyartwork zeigt. Jetzt kennen wir also das Cover für den Shooter und erhalten die letzte Bestätigung für das Setting.

Denn das Bild ist genau wie bei Battlefield 1 schlicht gehalten und zeigt im typischen Battlefield-Artstyle einen einzelnen Soldaten in einer »Action-Pose«. Der Soldat gehört offensichtlich zu den US-Fallschirmjägern, aller Wahrscheinlichkeit nach zur 101 Airborne Division. Er trägt eine M1911-Pistole und die M1A1 Carbine und ist damit eindeutig der Epoche zuzuordnen.

Deluxe Edition kommt, was ist mit Season Pass?

Die Store-Seite spricht außerdem von einer Deluxe Edition, allerdings sind die zusätzlichen Spielinhalte nicht bekannt. Ob es einen Season Pass geben wird, lässt sich auch noch nicht mit Gewissheit sagen. Battlefield 1 bot mit dem Premium-Paket noch klassische Kauf-DLCs (und jede Menge verwirrende Versionen), bei Star Wars: Battlefront 2 entschied man sich gegen den klassischen Season Pass. Gerüchten nach wird der Konkurrent Call of Duty: Black Ops 4 dem aktuellen Trend folgen und Multiplayer-Maps ohne DLC-Pflicht veröffentlichen.

Zur offiziellen Ankündigung des WW2-Shooters dauert es nicht mehr lange: Battlefield 5 wird am 23. Mai um 22 Uhr Mitteleuropäischer Zeit per Reveal-Event im Livestream angekündigt. Alle Details wird es selbstverständlich noch in der Ankündigungsnacht auf GameStar.de geben.

