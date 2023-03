Eins der besten Battlefield-Spiele verschwindet bald für immer aus den digitalen Stores

Marlowe, Sweetwater, Haggard und Sergeant Redford lassen sich bald nicht mehr auf digitalen Plattformen blicken.

Bye bye, Bad Company 2 - die Uhr für Battlefield tickt. Denn wie EA bekanntgibt, werden demnächst drei Spiele der Reihe für immer aus digitalen Stores verschwinden. Damit lassen sich Battlefield: Bad Company 1 und 2, sowie Battlefield 1943 ab dem 28. April 2023 nicht mehr kaufen.

Diese Battlefields verschwinden aus den Stores

Was genau passiert mit den Battlefield-Spielen? Sobald die Frist abgelaufen ist, stehen die drei Battlefield-Teile nicht länger zum digitalen Kauf zur Verfügung. Besitzt ihr die Spiele bereits, bleiben sie aber natürlich weiterhin in euren Bibliotheken und auch spielbar.

Die Zeit für die Online-Funktionen der drei Spiele läuft ebenfalls ab: Die werden nämlich am 8. Dezember 2023 abgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich Bad Company 1 und 2 und Battlefield 1943 nur noch offline spielen.

Das tut natürlich besonders dem Multiplayer-Shooter Battlefield 1943 weh, während zumindest noch die Solo-Kampagnen von Bad Company 1 und 2 verfügbar bleiben. Fairerweise sind die Singleplayer-Handlungen der beiden Titel ohnehin als deren Highlights zu verstehen. Tatsächlich gilt Bad Company 2 als eins der besten Battlefield-Spiele überhaupt!

In unserem Test von 2010 konnte sich Bad Company 2 beispielsweise eine Spitzenbewertung von stolzen 90 Punkten verdienen, in unserem Ranking der besten Battlefields sicherte es sich außerdem einen Platz auf dem Siegerpodest. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens in dem folgenden Video:

8:06 Top 10 Battlefield-Spiele - Was ist das beste Battlefield-Game?

Das sagt EA zu der Entscheidung

Warum wirft EA die Battlefield-Spiele aus den Stores? Electronic Arts begründet die Entscheidung im offiziellen Blogpost wie folgt:

Auch wenn diese Spiele einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen, blicken wir nun in die Zukunft, um gemeinsam mit euch neue Erinnerungen zu schaffen, während wir uns auf aktuelle und zukünftige Battlefield-Erfahrungen konzentrieren.

Ob irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder mögliche Probleme mit etwaigen Lizenzen für diese Entscheidung sorgen, ist nicht bekannt. Ursprünglich wurde übrigens auch das erste Mirror’s Edge als Spiel aufgeführt, das aus den Stores verschwindet - dabei handelte es sich aber um einen Fehler seitens EA.

Wie geht es jetzt mit Battlefield weiter?

Nach einem desaströsen Launch und einigen schwierigen Monaten geht es gerade für Battlefield 2042 wieder bergauf. Viele Änderungen und Verbesserungen sorgten für eine Rückkehr zahlreicher Spieler, was die Entwickler allemal glücklich stimmt.

In der Zwischenzeit gibt es bereits erste Details zum nächsten Battlefield. Das soll laut Insidern wieder zu den altbekannten Stärken der Reihe zurückkehren und außerdem wieder auf eine Singleplayer-Kampagne setzen. Mehr dazu, was aktuell um Battlefield herum passiert, erfahrt ihr hier:

Solltet ihr euch eventuell noch Battlefield 1943 und Battlefield Bad Company auf Konsolen und Bad Company 2 auf dem PC zulegen wollen, bevor sie für immer aus den Stores verschwinden, hier noch ein letzter Reminder: Dafür bleibt euch noch bis zum 28. April 2023 Zeit.

Was haltet ihr von der Entscheidung von Electronic Arts, die drei Battlefield-Spiele aus dem Verkauf zu nehmen? Wie gut haben euch 1943, sowie Bad Company 1 und 2 gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!