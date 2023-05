Bei Steam sind gerade 14 Top-Spiele massiv günstiger

Im aktuellen Sale wird es brutal.

In dieser Woche kommen besonders Echtzeit-Strategie- und Voll-auf-die-Zwölf-Fans auf ihre Kosten. Im aktuellen Steam-Sale werdet ihr Zeuge atemberaubender Taktiken, riesiger Armeen und alternativer Realitäten. Doch auch manche mehr oder weniger sorgfältig aus dem Körper entfernte Wirbelsäule könnte euch möglicherweise zu Gesicht kommen. Aber macht euch keine Sorgen, wenn ihr Skill habt, ist es nicht eure.

Highlight: The Callisto Protocol

14:17 The Callisto Protocol - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer

Genre & Release: Survival-Horror | 2. Dezember 2022

Survival-Horror | 2. Dezember 2022 Rabatt & Preis: 40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro

40 Prozent reduziert | 36 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 29. Mai 2023

29. Mai 2023 Hier geht’s zum Angebot

Ihr schlüpft in die Rolle von Jacob Lee, einem einfachen Weltraum-Lieferanten, der auf einem feindlichen Planeten notlanden muss. Dort werdet ihr prompt ins Gefängnis geworfen, doch dieses wird von bestialischen Mutanten überrannt. In diesem Survival-Horror-Spiel ist es eure Aufgabe zu überleben und einen Ausweg aus eurer Situation zu finden.

The Callisto Protocol glänzt besonders durch das perfekte Zusammenspiel von Lichteffekten und Geräuschkulisse, wodurch eine atemberaubend dichte und düstere Atmosphäre entsteht. Vom Stil her wirkt es wie ein geistiger Nachfolger von Dead Space. Das ist kein Wunder, schließlich war dessen Schöpfer Glen Schofield an dem Horror-Spektakel beteiligt. Für viele Horror-Fans sollte auch der extrem hohe Gewaltgrad ein Grund zur Freude sein. Dieser ist mindestens vergleichbar mit der legendären Kettensägen-Kill-Animation von Resident Evil 4.

1:57 The Callisto Protocol zeigt im Trailer, warum es auf so vielen Steam-Wunschlisten steht

Zum Release kämpfte The Callisto Protocol mit massiven Bildrateneinbrüchen und Rucklern. Auch wurden die Kameraperspektive und die deutsche Synchronisation massiv kritisiert. Einer der Gründe, weswegen das Spiel schnell von dem kurz darauf erschienen Dead-Space-Remake überschattet wurde. Doch es kann teilweise Entwarnung gegeben werden, zumindest die Ruckler sind größtenteils passé, die Bildrate ist zumindest etwas weniger problembehaftet und auch die Kameraperspektive wurde optimiert.

The Callisto Protocol ist nicht das Survival-Horror-Highlight geworden, auf das alle gehofft haben, aber dank einiger nachträglicher Verbesserungen ein absoluter Tipp für Genre-Fans und -Interessierte.

Weitere spannende Spiele im Sale

Ancestors Legacy: Ein teambasiertes Echtzeit-Strategiespiel, angesiedelt im mittelalterlichen Europa, bei dem ihr und eure Freunde taktische Kriege führen müsst. (um 85 Prozent reduziert auf 5 Euro)

9:55 Ancestors Legacy - Spektakuläre Mittelalter-Schlachten im Testvideo

Borderlands 3 : Bei diesem abgedrehten Loot-Shooter bleibt keine Waffe bei ihrem Besitzer. Es sei denn ihr seid der Besitzer. (um 85 Prozent reduziert auf 9 Euro)

: Bei diesem abgedrehten Loot-Shooter bleibt keine Waffe bei ihrem Besitzer. Es sei denn ihr seid der Besitzer. (um 85 Prozent reduziert auf 9 Euro) Divinity: Original Sin 2 – Definitve Edition : Eines der besten rundenbasierten Rollenspiele aller Zeiten von den Machern von Baldurs Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro)

: Eines der besten rundenbasierten Rollenspiele aller Zeiten von den Machern von Baldurs Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro) Doom Eternal: Der neueste Ableger des legendärsten Ego-Shooters aller Zeiten. Super schnell und super brutal. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

3:32 Doom Eternal - Beeindruckendes Gameplay mit Raytracing und in 4K

Horizon Zero Dawn : Roboter sind cool. Dinos sind sogar noch cooler. In diesem Open-World-Actionspiel kämpft ihr gegen riesige Roboter-Dinosaurier. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro)

: Roboter sind cool. Dinos sind sogar noch cooler. In diesem Open-World-Actionspiel kämpft ihr gegen riesige Roboter-Dinosaurier. ( um 67 Prozent reduziert auf 16,50 Euro) Hunt: Showdown : Ein düsteres PvPvE-Jagdspiel, bei der ihr wahlweise mit euren Freunden auf die Pirsch gehen könnt, um unheimliche Monster zu erlegen. ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

: Ein düsteres PvPvE-Jagdspiel, bei der ihr wahlweise mit euren Freunden auf die Pirsch gehen könnt, um unheimliche Monster zu erlegen. ( um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro) Iron Harvest: Bei diesem Echtzeit-Strategiespiel befehligt ihr im alternativen Jahr 1920 eine Armee von Dieselpunk-Mechs. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 6 Euro)

14:10 Iron Harvest im Test - Das beste Singleplayer-RTS seit Jahren - Das beste Singleplayer-RTS seit Jahren

Jurassic World Evolution 2 : Dieses Aufbauspiel lässt euch euren ganz eigenen Dinosaurier-Park errichten. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Dieses Aufbauspiel lässt euch euren ganz eigenen Dinosaurier-Park errichten. ( um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro) Mortal Kombat 11 : Der neueste Ableger der brutalsten Fighting-Spielereihe unserer Zeit, bei dem ihr nicht nur ordentlich auf die Mütze geben könnt, sondern auch etwas über das Innere des menschlichen Körpers erfahrt. ( Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Der neueste Ableger der brutalsten Fighting-Spielereihe unserer Zeit, bei dem ihr nicht nur ordentlich auf die Mütze geben könnt, sondern auch etwas über das Innere des menschlichen Körpers erfahrt. ( um 90 Prozent reduziert auf 5 Euro) Ready or Not: Ein realistischer Taktik-Shooter, bei dem ihr und eure Freunde als SWAT-Team Konflikte lösen müsst. (um 20 Prozent reduziert auf 29 Euro)

2:09 SWAT-Feeling pur: Im Trailer zu Ready or Not geht's taktisch zur Sache

Sid Meier’s Civilization 6 : Rundenbasierte Strategie auf Top-Level. Ihr gründet euer Reich und geht auf Expansionstour. ( Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Rundenbasierte Strategie auf Top-Level. Ihr gründet euer Reich und geht auf Expansionstour. ( um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro) The Elder Scrolls Online : Weiterhin eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Fantasy-MMORPGs aller Zeiten. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro)

: Weiterhin eines der erfolgreichsten und umfangreichsten Fantasy-MMORPGs aller Zeiten. ( um 70 Prozent reduziert auf 6 Euro) X4: Foundations: Eine der komplexesten Weltraum-Simulationen auf Steam. Ihr könnt euer eigenes Schiff bauen und damit reisen, sowie mit anderen Schiffen handeln, kommunizieren und kämpfen. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 30 Euro)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Welches ist euer liebstes Survival-Horror-Spiel? Und auf welche Spiele, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!