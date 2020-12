Wer in World of Warcraft: Shadowlands Level 60 erreichen will, macht das normalerweise, indem er sich durch die vier neuen (besonders hübschen) Gebiete der Schattenlande durchquestet oder den von Diablo 3 inspirierten Abenteuermodus Fäden des Schicksals spielt.

Ein besonders geduldiger und friedfertiger Spieler ging jedoch seinen eigenen Weg: Der pazifistische WoW-Spieler Doubleagent hat knapp drei Wochen nach dem Release der neuen Erweiterung die Maximalstufe erreicht, indem er einfach nur Kräuter pflückte und Erze abbaute.

Was er dabei alles an Story und hübschen Landschaften verpasst hat, könnt ihr euch in unserem Testvideo ansehen:

Auf Level 60 ohne zu Kämpfen

Der friedfertige Pandaren-Mönch ist kein Unbekannter: Schon seit Jahren trotzt Doubleagent der obligatorischen Gewaltanwendung in Blizzards MMO. Zuletzt berichteten wir über ihn, als er 2018 im letzten Addon Battle for Azeroth nach 77 Tagen die damalige Höchststufe 120 erreichte.

Dabei hat Doubleagent niemals das Startgebiet der Pandaren, die Wanderende Insel, verlassen - denn dies hätte dazu geführt, dass er sich einer der beiden verfeindeten Fraktionen Allianz und Horde hätte anschließen müssen. Mit seinem gewählten Namen ist das natürlich keine Option.

Allerdings verleihen die Rohstoffe auf der Wandernden Insel nur eine mickrige Anzahl an Erfahrungspunkten, so dass der äußerst entspannte Spieler insgesamt 18 Tage im Kreis laufen, Blumen pflücken und auf Erzbrocken draufklöppeln musste.

Laut eigenen Aussagen benötigte er für den Weg von Level 1 bis 110 während WoW: Legion über 8000 Stunden und Millionen von geernteten Handwerksmaterialien, mit Battle for Azeroth kamen nochmal 77 Tage Spielzeit und eine unbekannte Anzahl an Stunden hinzu. Wie viele Stunden er genau benötigte, legte er nicht offen - durch den Level Squish und die gesunkenen XP-Anforderungen war er aber deutlich schneller als im letzten Addon.

Ganz anders sieht's übrigens bei den Speedrunnern aus: Diese schaffen es, in nur drei Stunden von Level 50 auf 60. In unserem Level-Guide erklären wir euch, wie ihr ebenfalls blitzschnell von Level 1 auf 50 und schließlich Level 60 aufsteigen könnt.

