Dass auch 2020 ein neues Call of Duty erscheint, hat Activision bereits offiziell bestätigt. Und langsam scheint sich ein Setting für den neuen Ableger herauszukristallisieren - darauf deutet zumindest ein neues Gerücht hin.

Das neue CoD soll demnach den Untertitel "Black Ops Cold War" tragen. Das behauptet zumindest der Twitter-User und altbekannte CoD-Leaker Okami in einem aktuellen Tweet.

Darin postet er einfach nur ein Bild von einem Artwork des allerersten Black-Ops-Serienteils und in der Mitte prangt der angebliche Spieletitel.

Ist dieses Gerücht glaubwürdig? Ganz offensichtlich zeigt uns der Tweet kein offizielles Bild vom nächsten Call of Duty - dafür spricht allein, dass das Artwork bereits zehn Jahre alt ist. Außerdem sieht der Zusatztitel "Cold War" aus, als wäre er mit einfachsten Mitteln ins Bild gebaut worden. Dennoch könnte an der Behauptung von dem CoD-Leaker etwas dran sein.

Gerücht aus zuverlässiger Quelle

Denn Okami lag schon früher mit einigen Vorhersagen richtig. Unter anderem hat er bereits vor ihrem jeweiligen Release korrekte Informationen über CoD: Warzone und das Remaster von CoD: Modern Warfare 2 veröffentlicht.

Seine Prophezeiungen müssen deshalb zwar nicht automatisch stimmen und selbstverständlich bleibt "Black Ops Cold War" zunächst ein unbestätigtes Gerücht. Allerdings handelt es sich bei Okami eben nicht um irgendeinen beliebigen CoD-Fan, der sich was zusammen fantasiert, schließlich hat er schon mehrmals bewiesen, dass an seinen frühzeitigen Infos gerne mal was dran sein kann.

Was sagt der Hersteller dazu?

Wir haben bei Activision nachgefragt, ob es irgendein offizielles Statement zu dem Gerücht um Call of Duty: Black Ops Cold War gibt. Allerdings will der Publisher "Gerüchte oder vermeintliche 'Leaks', die aktuell im Internet kursieren" nicht kommentieren.

Kalter Krieg wird immer wahrscheinlicher

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, würde uns Call of Duty 2020 in die gleiche Zeit zurückschicken in der schon das erste CoD: Black Ops gespielt hat.

Im Gespräch ist dieses Szenario für CoD 2020 schon länger: Im Sommer 2019 tauchten Hinweise auf ein Vietnam- & Koreakriegs-Setting auf, im April 2020 sprach der üblicherweise sehr gut informierte Journalist Jason Schreier bei Twitter von einem CoD Cold War/Vietnam.

19 3 Mehr zum Thema Call of Duty 2020: Alle bestätigten Infos & aktuellen Gerüchte

Denkbar wäre deshalb, dass uns mit dem neuen Black Ops ein ähnliches Reboot erwartet, wie schon in Call of Duty: Modern Warfare im letzten Jahr. Black Ops 5 wird als Titel damit zunehmend unwahrscheinlich. Aber das sind wie gesagt reine Spekulationen, solange noch nichts offiziell bestätigt wurde.

Hundertprozentige Gewissheit über den Titel und das Szenario des nächsten CoDs bekommen wir erst, wenn Activision offizielle Informationen veröffentlicht.