»NO«, antwortet David Vonderhaar überdeutlich auf die Forderung eines Fans bei Twitter, im nächsten Call of Duty doch bitte Jetpacks einzubauen. Der Design-Director bei CoD-Entwickler Treyarch erinnert sich anscheinend noch deutlich an den Aufschrei der Community.

Auf die Aussage eines Fans, Jetpacks würden CoD wieder neues Leben einhauchen, antwortet Vonderhaar: »Was für ein Kurzzeitgedächtnis! Ihr habt mich damals doch an Kreuz genagelt. Nein. NEIN. Ich habe PTSD.« Wütende Fans hatten 2015 gegen Jetpacks und Wallrunning in Black Ops 3 gewettert und bei Vonderhaar offenbar damit einen langfristigen Eindruck hinterlassen.

Such short-term memories. You hung me from the highest branch. No. NO. I have PTSD.