Das Jahr 2020 steckt voller Herausforderungen für die Videospielindustrie. Immer mehr große Spiele werden aufgrund der erschwerten Arbeitssituation durch die Corona-Pandemie nach hinten verschoben. Auch vor großen Studios macht die Verschiebungswelle nicht Halt, zuletzt musste beispielsweise der Release den MMOs New World der Amazon Gamestudios auf einen späteren Termin verlegt werden.

Doch Call-of-Duty-Fans können aufatmen: Laut offiziellem Statement befindet sich die Entwicklung für das noch unbenannte Call of Duty 2020 »trotz neuer Herausforderungen auf dem richtigen Weg« und könne noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Was bedeutet das Coronavirus für Spiele & Filme?

Auf einer Investorenkonferenz erklärte Daniel Alegre, Präsident und COO von Activision Blizzard, dass Call of Duty 2020 »bereits fantastisch aussieht« und für den Release 2020 alles »nach Plan« liefe.

Vermutlich wird der neue Teil der Shooter-Reihe zum Weihnachtsgeschäft erscheinen und damit der erste Teil der Reihe sein, der auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X veröffentlicht wird - neben dem PC natürlich.

"Obwohl der Wechsel zur Fern-Arbeit einiges an Herausforderungen in den Bereichen kreative Zusammenarbeit, Motion Capture, Vertonung, Lokalisation und Qualitätssicherung mitbringt, arbeiten wir an Maßnahmen, um sie zu meistern."