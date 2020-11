CoD Black Ops: Cold War - Alle bestätigten Maps im Überblick

Welche Maps könnt ihr zum Start von CoD: Cold War spielen? Wir stellen hier eine Liste mit allen Karten im 6v6, 12v12 Combined Arms und Fireteam-Modus für 40 Spieler auf und vergleichen (sobald verfügbar) die endgültige Gesamtzahl mit den Vorgängern.

Anzahl der Maps im Vergleich:

CoD Cold War: noch unbekannt, wir updaten diese Liste konstant

noch unbekannt, wir updaten diese Liste konstant CoD Modern Warfare: 19 Maps, inklusive Gunfight und Ground War

19 Maps, inklusive Gunfight und Ground War CoD Black Ops 4: Insgesamt 14 Multiplayer-Maps zum Start

Insgesamt 14 Multiplayer-Maps zum Start CoD WW2: Insgesamt 12 Multiplayer-Maps, inklusive War Mode

Alle bisher bestätigten Maps in Cold War

Miami

Die Map war bereits in der Alpha und Beta spielbar und erstrahlt in 80er-Jahre-Neonbeleuchtung. Neben einer Straße gibt es hier teilweise begehbare Hotelanlagen, einen Club- und Pool-Bereich und den Strand.

Spielmodi: 6vs6

Cartel

Im Dschungel von Nicaragua angesiedelt, bietet diese Map einen offenen Mittelbereich mit Büschen und kleinen Objekten als Deckung, einen Hangar und einen Turm für Sniper, der die mittlere Lane überblickt.

Spielmodi: 6vs6, 12vs12

Crossroads

Diese Schneekarte ist in der ehemaligen UdSSR bietet felsiges Terrain um einen zugefrorenen See in der Mitte. Lange Sichtlinien und erhöhte Positionen sind ideal für Sniper, aber es gibt auch mehrere Bunkeranlagen.

Spielmodi: 6vs6, 12vs12

Armada

Diese ungewöhnliche Map ist komplett auf hoher See angesiedelt und besteht aus mehreren Schlachtschiffen und Wracks, die mit Ziplines miteinander verbunden sind. Alternativ kommt man hier schwimmend oder per Boot voran.

Spielmodi: 6vs6, 12vs12

Moskau

Diese urbane Karte verfügt über kurze Sichtlinien und stellt daher Nahkämpfe in den Mittelpunkt. Das Design ist auf drei klare Lanes (Laufwege) ausgelegt und macht die zu einer klassischen Black-Ops-Karte.

Spielmodi: 6vs6

Satellite

Diese Wüstenkarte fällt auf der einen Seite durch ihre Dünenlandschaft sehr offen und weitläufig aus, die andere ist durch Höhlen eher verwinkelt. In der Mitte trennt ein Flugzeugwrack die beiden Spielbereiche der Map.

Spielmodi: 6vs6

Alpine

Auf dieser Schneekarte für bis zu 40 Spieler, dominiert eine verschlungene Skipiste die Mitte, drumherum sind im Kreis einzelne Häusergruppen und Hotelanlagen drapiert. Mit Schneemobilen kommt man hier schneller voran.

Spielmodi: Fireteam (40 Spieler)

Ruka

In diesem ausladenden Waldgebiet im Uralgebirge gibt es nur wenige Gebäude, wie zum Beispiel der kleine Stützpunkt im Zentrum, durch das sich ein Flusslauf zieht. Deckung gibt es durch die zahlreichen Bäume und das hügelige Terrain trotzdem.

Spielmodi: Fireteam (40 Spieler)

Battle Royale in Cold War & die Zukunft von Warzone

Und was ist mit dem Battle Royale? Fest steht, dass Warzone erst im Dezember 2020 in CoD Cold War integriertwird. Ob sich dann auch die Verdansk-Karte verändert (oder sogar eine ganz neue BR-Karte erscheinen), ist noch unklar.

Und falls ihr euch vor Release einen noch tieferen Eindruck vom Multiplayer machen wollt, haben wir 10 Minuten unkommentiertes Gameplay aus Cold War für euch zusammengestellt!