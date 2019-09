In der Vergangenheit erschien ein neues Call of Duty in Deutschland oft in einer geschnittenen Fassung. Bei Black Ops 1 wurden beispielsweise besonders gewalthaltige Szenen entfernt, außerdem fielen einige größere Kontroversen der Serie unters Messer - und Hakenkreuze wurden hierzulande ebenfalls entfernt. Bei Call of Duty: Modern Warfare passiert nichts davon.

Die deutsche Fassung wird mit der internationalen identisch sein. Das gab Activision im Rahmen der Sony State of Play bekannt. Natürlich gibt's hierzulande ergänzend eine deutsche Vertonung. Das Spiel lässt sich komplett mit deutscher Tonspur spielen, alternativ könnt ihr allerdings auch zur englischen Originalfassung wechseln.

Da Call of Duty: Modern Warfare nach eigenen Angaben durchaus vor drastischen Darstellungen nicht zurückschreckt, ist diese Uncut-Info alles andere als selbstverständlich. Bereits im Vorfeld kommunizierten die Entwickler, dass sie nach dem allerersten Gameplay-Reveal einige beklemmende Szenen entfernt haben, um nicht zu viele Grenzüberschreitungen in ihrem Spiel zu versammeln.

Die Open Beta zum Multiplayer des Spiels ist übrigens gerade erst beendet, das erste Fazit vieler Teilnehmer fällt ziemlich positiv aus, obwohl man festhalten muss, dass CoD im Herzen eben CoD bleibt. Im neuen Singleplayer-Trailer zeigen die Entwickler übrigens endlich mehr von der Kampagne. Bisher haben wir bloß hinter verschlossenen Türen zwei der drastischen Story-Missionen erlebt.