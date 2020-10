Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royale Warzone fressen richtig viel Speicherplatz. Ein Problem, das sich auch die Entwickler eingestehen und an dem sie bereits länger arbeiten. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Nach dem Patch 1.28, der am 13. Oktober 2020 erscheint, könnt ihr bestimmte Teile des Spiels selbst deinstallieren.

Das kündigte Paul Haile, Production Director bei Entwickler Infinity Ward, über Twitter an. Mit Details hält er sich allerdings noch zurück. Vermutlich wird das Feature ganz ähnlich funktionieren wie auf den Konsolen - dort haben Spieler längst die Möglichkeit, CoD selbst zu komprimieren.

Erst vor wenigen Tagen forderte unser CoD-Experte Phil in seiner Kolumne: Lasst auch PC-Spieler endlich selbst entscheiden, ob sie wirklich das komplette Spiel auf der Festplatte brauchen. Inzwischen nimmt die Vollversion von MW nämlich bis zu 250 GB ein.

Welche Features könnt ihr entfernen?

Darauf lassen aktuell nur ältere Kommentare des Entwicklers vom Mai 2020 und die Erfahrungen mit den Konsolen-Versionen schließen. Wahrscheinlich werden auch auf dem PC Teile des Spiels in DLC-Pakete ausgelagert, die ihr dann einzeln deinstallieren könnt.

Damit könnt ihr dann bestimmte Spielmodi bei Bedarf einzeln entfernen. Denn viele von deren Inhalten wie zum Beispiels Maps - die Infinity Ward zufolge sehr viel Speicherplatz verbrauchen - und auch etwaige Sprachdateien werden in anderen Modi nicht verwendet.

Wenn ihr also nur an dem Multiplayer-Modus spielen wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich die Solo-Kampagne deinstallieren, um Platz zu sparen. Wer sich hingegen nur für die Kampagne interessiert, wird wohl umgekehrt dazu in der Lage sein, Multiplayer-Inhalte zu entfernen. Wie das auf den Konsolen funktioniert, könnt ihr euch hier bei Activision anschauen.

Wie geht es mit CoD weiter?

Call of Duty selbst erhielt auf dem PC erst kürzlich den Survival-Modus, der zuvor ein Jahr lang exklusiv auf der Playstation 4 verfügbar war. Zudem startete Anfang Oktober die sechste Season für Multiplayer und Battle Royale.

Ob noch eine Season 7 folgt oder nicht, darüber diskutiert die Community im Angesicht des nahenden Releases von Call of Duty Black Ops: Cold War. Einige gut informierte Quellen wie ModernWarzone behaupten, neue Seasons kommen nur noch für Warzone, andere hingegen, dass auch Modern Warfare nochmal ein Inhalts-Update erhält.

Bei CoD Cold War ist derweil die Beta auf der PS4 zu Ende gegangen - und das Fazit von Spielern und Experten könnte kaum gespaltener sein. Hier lest ihr, was inzwischen alles über Multiplayer, Zombies und die Zukunft von Warzone bekannt ist:

Der nächste Teil der Shooter-Reihe erscheint am 13. November 2020. Ab dem 15. Oktober könnt ihr euch eine eigene Meinung von Cold War bilden, denn dann startet die Beta auch bei Battle.net für den PC.