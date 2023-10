Cities Skylines 2: Stellt euch auf massive Performance-Probleme zum Release ein

Freie Fahrt? Vermutlich nicht, zumindest nicht zum Release von Cities: Skylines 2.

Das dürfte einzigartig sein: Die Entwickler von Cities: Skylines 2 warnen selbst davor, dass ihr Spiel kaputt erscheinen könnte. In einem offiziellen Statement fordern sie Fans dazu auf, ihre Erwartungen an die Release-Version anzupassen.

Was ist da los und was sind die Gründe für die ausgesprochene Warnung? Wir fassen euch das Wichtigste zusammen.

Warum Cities: Skylines 2 Probleme hat

Kürzlich hatten die Entwickler Colossal Order bekannt gegeben, dass sie die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für Cities: Skylines 2 anheben. Doch es könnten offenbar auch stärkere PCs von Problemen betroffen sein. Wie es auf Konsolen aussieht, wird in dem neuen Statement nicht ausgeführt.

Ebenfalls wird nicht erklärt, warum das Spiel die geplante Performance bisher nicht erreicht und warum genau eine Release-Verschiebung keine Option für die Entwickler ist. Cities: Skylines erscheint am 24. Oktober, bis dahin ist quasi keine Zeit mehr, um Fehler auszubügeln. Ein spontanes Umschwenken auf Early Access (wie damals Sons of the Forest) ist nicht geplant.

Laut eigener Aussage hoffen die Entwickler darauf, die Leistung des Spiels in den kommenden Monaten verbessern zu können. Sprich, stellt euch auf mehrere Patches und Updates ein und plant einen Urlaub für das Spiel vielleicht ein wenig später als zum Release-Tag.

1:36:09 Cities: Skylines 2 baut Teil 1 in Grund und Boden

Hier das komplette Statement, das bei Steam veröffentlicht wurde:

Wir haben Bedenken bezüglich der Performance von Cities: Skylines II wahrgenommen, vor allem nach unserem vorherigen Statement mit den erhöhten minimalen und empfohlenen Spezifikationen. Da wir schon immer an Transparenz geglaubt haben, möchten wir den aktuellen Stand der Entwicklung etwas näher beleuchten. Cities: Skylines II ist ein Next-Gen-Titel, der natürlich bestimmte Hardware-Anforderungen stellt. Obwohl unser Team unermüdlich daran gearbeitet hat, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, haben wir die von uns angestrebten Benchmarks nicht erreicht. In Anbetracht dessen sind wir immer noch der Meinung, dass es für die Langfristigkeit des Projekts am besten ist, das Spiel jetzt zu veröffentlichen. Wir sind stolz auf das einzigartige Gameplay und die Features von Cities: Skylines II, und wir glauben fest daran, dass es ein großartiges Erlebnis bietet, das ihr genießen werdet. Wir werden das Spiel in den kommenden Monaten kontinuierlich verbessern, aber wir wollen auch die Erwartungen an die Leistung der kommenden Version im Zaum halten. Unser Ziel ist es, dass Cities: Skylines II von so vielen Spielern wie möglich genossen werden kann, und wir wollen sicherstellen, dass es sein volles Potenzial erreicht. Vielen Dank für euer Verständnis und eure andauernde Unterstützung. Wir können uns glücklich schätzen, eine so leidenschaftliche und engagierte Community wie euch zu haben.

Die Ankündigung wird von vielen Steam-Usern kritisch aufgenommen, andere bedanken sich dagegen für die Transparenz und geben an, dass sie in Aufbauspielen sowieso nicht besonders auf Framerates achten. Ob es sich allerdings wirklich nur um FPS-Einschränkungen handelt, bleibt abzuwarten. So eine Warnung sprechen Entwickler kurz vor Release ja sicher nicht wegen kleiner Stolperer aus.

Wir werden die angekündigten Performance-Probleme natürlich genau im Blick behalten und Cities: Skylines 2 für euch ausgiebig testen. Grundsätzlich ziehen wir bei unserer Wertung Punkte ab, wenn ein Spiel unter schlimmen Bugs oder anderen technischen Problemen leidet, die das Spielerlebnis einschränken. Wartet am besten vorsichtshalber noch mit dem Kauf des Spiels, bis wir wissen, wie die Lage wirklich aussieht.