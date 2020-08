Es gibt neue Infos zur Beta von Call of Duty Black Ops: Cold War: Am 8. Oktober soll es auf der PS4 losgehen, am 13. ziehen PC und Xbox One nach - zumindest, wenn man dem Leak aus einem arabischen Store (via InfoCoDEsp) Glauben schenken darf.

Wir verraten euch alle Infos zum potenziellen Beta-Termin von Black Ops: Cold War, wie ihr euch einen Key sichert und zu welchem Termin ihr das neue Call of Duty anspielen könnt.

Letztes Update: 28. August, 14:20 Uhr

Hinzugefügt: Prognose des CoD-YouTubers TheGamingRevolution zu den exakten Beta-Zeiten

Black Ops: Cold War - Alle Infos zur Beta

Wann soll die Open Beta starten?

PS4: Am 8. Oktober 2020

Am 8. Oktober 2020 PC & Xbox One: Frühestens ab dem 13. Oktober 2020

Leak-Infos: Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich hierbei um unbestätigte Informationen, die sich jederzeit ändern können. Bis zur offiziellen Bekanntgabe durch Activision solltet ihr diese Daten mit Vorsicht genießen und euch auf etwaige Abweichungen einstellen.

Wie lange geht die Open Beta?

Diesbezüglich gibt es aktuell ebenfalls noch keine offiziellen Informationen. Der CoD-Youtuber TheGamingRevolution hätte dafür zumindest schon eine Prognose getroffen, basierend auf den Terminen der letztjährigen Modern-Warfare-Beta. Sollte Activision dasselbe Konzept auf Black Ops: Cold War anwenden, könnten die aktuellen Beta-Termine wie folgt lauten:

PS4-exklusives Beta-Wochenende

8. bis 9. Oktober: Early Access

Early Access 10. bis 12. Oktober: Zugang für alle PS4-Spieler

15. bis 16. Oktober: Early Access für PC und Xbox One, Open Beta für PS4

Early Access für PC und Xbox One, Open Beta für PS4 17. bis 19. Oktober: Open Beta für PC, PS4 und Xbox One

Wie kann ich an der Beta teilnehmen?

Beta-Wochenende für alle Plattformen

Kein Beta-Key nötig: Die Open Beta ist - wie der Name vielleicht schon vermuten lässt - für alle Spieler zugänglich, die an Black Ops: Cold War interessiert sind. Grundsätzlich benötigt ihr also keinen Key für die Teilnahme!

Exklusiver Vorab-Zugang: Wer früher als alle anderen loslegen will, kann sich das Spiel entweder vorbestellen, oder über die offiziellen Livestreams von Activision einen Key sichern. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

So sichert ihr euch einen Vorab-Key

Activision verlost am Wochenende zum 30. August 10.000 Keys, die euch einen Vorab-Zugang zur Open Beta des neuen Call of Duty ermöglichen.

Schaltet am Sonntag, den 30. August 2020 um 21:30 Uhr deutscher Zeit zur Übertragung der Call of Duty League ein

Ruft dafür die offizielle Website der Call of Duty League auf

Loggt euch mit eurem Activision-Account ein oder erstellt euch einen, sofern ihr noch keinen besitzt

Verknüpft euren Activision-Account mit der offiziellen Website der Call of Duty League oder der entsprechenden Companion App

Wählt aus, ob ihr die Beta auf PC, PS4 oder Xbox One spielen wollt

Während der Übertragung der Call of Duty League habt ihr die Möglichkeit, euch diverse Ingame-Items für Call of Duty zu sichern - oder eben einen Key für den Vorab-Zugang zur Open Beta von Black Ops: Cold War. Welche Items ihr bekommt, ist davon abhängig, wie lange ihr den Stream mitverfolgt.

Die Verteilung der Beta-Keys bleibt jedoch dem Zufall überlassen und ihr müsst ein wenig Glück haben, um einen zu erhalten. Wir drücken euch die Daumen!

Was gibt es sonst zu Black Ops: Cold War zu wissen?

Call of Duty Black Op: Cold War erscheint am 13. November 2020. Auf dem PC bekommt ihr via Battle.net Zugriff auf das Spiel. Falls ihr euch für den Multiplayer-Modus von Cold War interessiert, solltet ihr euch den 9. September im Kalender anstreichen: Activision plant für diesen Termin den offiziellen Reveal.

Um Warzone - der Battle-Royale-Auskopplung von Call of Duty: Modern Warfare - braucht ihr euch übrigens keine Sorgen zu machen: Warzone wird auch parallel zu Black Ops: Cold War weiter unterstützt und sogar in das neue Call of Duty miteingebunden. Meht zum Spiel lest ihr übrigens in unsere großen Preview:

Ihr wollt schnell sämtliche Fakten auf einen Blick? Alle Infos zum Release, den Editionen, Multiplayer & mehr zu Call of Duty: Cold War haben wir in einem separaten Artikel übersichtlich zusammengefasst.