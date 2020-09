CoD Cold War: In wenigen Tagen wird der Multiplayer vorgestellt

Es kommen immer mehr Informationen zu Call of Duty: Black Ops Cold War ans Tageslicht. Bisher konzentrierten die sich allerdings stark auf den Singleplayer-Modus und die Story des Spiels. Der Entwickler hat jetzt jedoch bekannt gegeben, wann er den Multiplayer-Modus vorstellen wird.

Am 9. September um 19 Uhr werdet ihr so dem offiziellen weltweiten Reveal beiwohnen können und erfahren, was sich alles im Vergleich zum Vorgänger ändern wird. Zusammen mit dieser Ankündigung postete das Team auf Twitter zudem ein Teaservideo mit einigen kurzen Szenen.

So seht ihr den Reveal an

Bisher hat der Entwickler noch nicht bekannt gegeben, wo genau die Enthüllung stattfinden wird. Allerdings ist davon auszugehen, dass ihr dem Event auf den offiziellen Kanälen des Studios auf Twitch und Youtube werdet folgen können.

Wissen wir bereits mehr?

Leaker haben bereits im Vorfeld über den Mehrspieler-Modus gesprochen. Unter ihnen auch Tom Henderson, der bereits in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen richtig lag und dadurch als vertrauenswürdig gilt. Ihm zufolge wird es unter anderem folgende Änderungen geben:

Scorestreaks: Spezialwaffen aus Black Ops 3 und 4 kommen als Scorestreaks zurück.

Spezialwaffen aus Black Ops 3 und 4 kommen als Scorestreaks zurück. 3-Lane-Maps: Es wird wieder Karten im Stil von Black Ops 2 geben, die drei Lanes haben.

Es wird wieder Karten im Stil von Black Ops 2 geben, die drei Lanes haben. Kleinere Karten: Die Spielareale werden etwas kleiner ausfallen als in den bisherigen Teilen.

Was wird aus Warzone? Die Zukunft des kostenlosen Battle-Royale-Modus ist ebenso bereits sicher. Der erhält in Zukunft zusätzlich Inhalte aus Black Ops Cold War und teilt sich auch die Progression mit dem Spiel so, wie es bereits mit Modern Warfare der Fall war. Bisherige Unlocks werdet ihr nicht verlieren.

Ebenso ist bereits durchgesickert, wann ihr selbst spielen könnt. Abermals werden PS4-Nutzer die ersten sein, die die Beta ausprobieren. PC- und Xbox-Nutzer müssen etwas länger warten. Ob sich die geleakten Daten bewahrheiten werden, ist jedoch nicht sicher.