Call of Duty Modern Warfare 2 sticht in der Reihe gleich auf mehrere Arten heraus: Auf der einen Seite kann es sich nach etwa zwei Wochen als das am schnellsten verkaufte CoD rühmen. Auf der anderen Seite sorgten fehlende Features und Probleme zum Launch für enttäuschte Reaktionen in den Steam-Reviews. Wir wollten nun auch von euch wissen, wie euch der Shooter zum Release gefällt. Die Antworten auf unsere Umfrage fallen recht unterschiedlich aus.

Über unsere Meinung zu Modern Warfare 2 könnt ihr nun übrigens in unserem ausführlichen Test lesen:

35 23 CoD Modern Warfare 2 im Test Was für ein merkwürdiges Call of Duty

So habt ihr abgestimmt

Zur Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben fast 4.000 unserer Leser bei unserer Umfrage abgestimmt. Einer Mehrheit von euch gefällt Modern Warfare 2 gut (30 Prozent) oder richtig gut (22 Prozent). Aber auch viele kritische Stimmen sind dabei: 17 Prozent von euch antworteten mit geht so und haben wohl deutliche Kritik zu äußern.

Einige von euch sind auch ziemlich unzufrieden und geben an, dass ihnen der Shooter nicht so gut (7 Prozent) oder gar nicht gut (6 Prozent) gefällt. Insgesamt 18 Prozent der teilnehmenden GameStar-Leser haben das Spiel noch gar nicht ausprobiert.

Guter Shooter, aber mit Problemen?

In den Kommentaren geben dann auch einige von euch an, warum sie ihre jeweilige Antwort gewählt haben. Mehrfach wird die Überzeugung geäußert, dass hier ein guter Shooter versteckt liegt, der aber zum Teil unter Launch-Problemen begraben wurde. So schreibt etwa Shemyaza:

Die meisten Maps sind gut, die Modi sind gut, und die Waffen fühlen sich auch gut an. Nach dem enttäuschenden Vanguard macht mir Modern Warfare 2 daher wieder richtig viel Spaß. Es gibt zwar noch diverse Bugs und einige Abstürze (insbesondere beim Spiel mit Freunden), aber nichts was sich nicht in den nächsten paar Wochen durch Patches beheben lassen sollte. Hätte der Launch besser laufen können? Definitiv. Aber dadurch lass ich mir den Spaß trotzdem nicht vermiesen.

Auch gertthedevil zeigt sich recht zufrieden, jedoch stören ihn wie auch viele andere fehlende Features wie der Hardcore-Modus:

Das Ding läuft bei mir ziemlich stabil. [...] Ansonsten finde ich das Gunplay und das Fortschrittsystem von Waffen und Camos sehr gelungen. Bisher mag ich auch die Maps sehr. Finde es nur schade, das die Museums-Map [..] nicht in der Rotation ist. Ansonsten fehlt der Hardcore-Modus. Sowas sollte schon am Anfang mit dabei sein. Bisher jedoch: Tolles Spiel. Ich freue mich auf Season 1 und Warzone 2.

Der Hardcore-Modus soll übrigens mit dem Start von Season 1 Mitte November nachgeliefert werden, ob die verschwundene Museums-Map zurückkehrt, ist dagegen noch unklar. Keine Probleme mit dem Warten auf Features hat dagegen Tomatenbeobachter, der das Spiel nur wegen der Kampagne kaufte:

Die Kampagne hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Rest interessiert mich nicht. Nächster Teil bitte. :)

Uns gefiel die Kampagne im Test ebenfalls ziemlich gut, bis auf eine Mission, die viele Nerven kostete:

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Balancing und Matchmaking

Für mehr Ärger sorgt bei einigen von euch allerdings etwas anderes als fehlende Features, nämlich das skillbasierte Matchmaking und die von vielen als zu stark eingeschätze Zielhilfe für Konsolenspieler. Wari bringt diese Sorge etwa zum Ausdruck:

An sich ist das Spiel von den Mechaniken her genial, SBMM und Aimassist der Controller-Spieler versauen aber den kompletten Spielspaß. Bei mir ist jedes Spiel eine einzige und unerträgliche Schwitzerparty. Egal wie schlecht ich spiele, die Runden sind immer gleich. Die Gegner sind zu 99% Controller-Spieler, die durch die Map hüpfen oder quickscopen. Es ist einfach ein Jammer, dass ein Spiel, das eigentlich eine super gute Grundlage hat, wegen sowas am PC praktisch unspielbar wird.

Auch außerhalb unserer Umfrage äußern Spieler immer wieder ihre Bedenken, dass Konsolenspieler aktuell einen zu großen Vorteil gegenüber PC-Spielern hätten. Viele unsere Leser würden sich deshalb ebenfalls wünschen, dass Crossplay zwischen PC und Konsolen in Zukunft ausgeschaltet werden kann.

Wenn ihr übrigens generell Probleme mit dem Zielen habt, dann werft doch einen Blick auf unseren Guide:

22 3 CoD Modern Warfare 2 Guide Besser zielen, weniger sterben - so geht's

Ein weiterer Umstand, der schon in der offenen Beta für Diskussionen sorgte, ist die Time to Kill . Auch unter unseren Lesern vertreten einige die Meinung, dass Gegner (und auch man selbst) in Modern Warfare 2 viel zu schnell aus den Latschen kippen. Warum das ein Problem ist, beschreibt etwa Cyon, der das Spiel insgesamt recht negativ sieht:

[...] Und wenn deine Waffen etwas schneller schiesst oder mehr Schaden macht, gewinnst du. Aim Nebensache, Reaktion auf Beschuss nur selten möglich. Killstreakhubschrauber extrem mächtig, da ein Schuss tot, aber drei Raketen erstmal auf den rauf müssen, damit die Flares weg sind. Ansonsten alles beim Alten: 50 Prozent der Spieler sind nur auf Kills aus und hüpfen quickscopend durch die Gegend. Oder campen irgendwo rum.

Insgesamt scheinen die Teilnehmer unserer Umfrage aber immer noch recht wohlwollend auf den Shooter zu blicken, auch wenn Einigkeit herrscht, dass vieles noch verändert und verbessert werden muss. Einige von euch mussten zum Launch wohl auch Abstürze und andere technische Probleme über sich ergehen lassen, die nun zum Teil gelöst worden sind.

Was haltet ihr inzwischen von Modern Warfare 2? Würdet ihr eine Woche später anders auf die Umfrage antworten? Oder habt ihr enttäuscht vom Shooter abgelassen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!