68 GB sind mehr, als viele Spiele insgesamt an Speicherplatz benötigen. Der neue Patch 1.14 für Call of Duty: Modern Warfare zieht Unmengen an Daten - laut Infinity Ward resultiert die Größe aus all den Files, die durch das Update überschrieben werden. Doch anders als der letzte Crossbow-Patch gibt's hier auch reichlich neue Inhalte: Season 2 ist offiziell gestartet.

Der Patch liefert neue Inhalte, fixt aber natürlich auch alte Probleme. Im Folgenden listen wir die wichtigsten Verbesserungen auf beiden Baustellen für euch auf, doch vorher eine interessante Info der Entwickler: Infinity Wards Production Director Paul Haile entschuldigt sich via Twitter für die riesige Download-Größe des Updates.

Und verspricht zuversichtlich, dass die Datengrundlage von Modern Warfare nun so überarbeitet wird, dass künftige Updates weniger Speicherplatz fressen. Außerdem soll die Gesamtgröße von Modern Warfare durch den Patch sogar schrumpfen:

hey all - as we push season 2 live i just want to apologize about the download size of this update. we're constantly trying to fight back against both download size and disk footprint and in this case we're re-sending new asset packs to reduce the overall size of the game. — Paul Haile (@Tyrael) February 11, 2020

in addition to this update keeping the disk footprint from increasing, we're also taking this opportunity to set up the data up for better overall management to try and keep future updates from being this large, even during a season rollout. — Paul Haile (@Tyrael) February 11, 2020

Neue Inhalte von Patch 1.14

Call of Duty: Modern Warfare bekommt durch Update 1.14 einige brandneue Inhalte. Hier die Zusammenfassung:

Neuer Operator : Ghost erweitert das Ensemble bisheriger Operatoren.

: Ghost erweitert das Ensemble bisheriger Operatoren. Neue Waffen : Die Grau 5.56 und die Striker 45

: Die Grau 5.56 und die Striker 45 Neue Playlists : Realism Ground War und CDL (Hardopoint, Domination, S&D)

: Realism Ground War und CDL (Hardopoint, Domination, S&D) Ground War : Boneyard erweitert den Pool der Ground-War-Karten.

: Boneyard erweitert den Pool der Ground-War-Karten. Neue Maps : Rust (2v2, 6v6) und Atlas Superstore (6v6, 10v10)

: Rust (2v2, 6v6) und Atlas Superstore (6v6, 10v10) Neue Trials

Neuer Perk : Der Akimbo-Perk aus früheren Serienteilen kehrt zurück.

: Der Akimbo-Perk aus früheren Serienteilen kehrt zurück. PS4-exklusiv: Azhir Cave wird im Survival-Modus spielbar.

Fixes bisheriger Probleme durch Patch 1.14

Modern Warfare hat trotz (und teils auch wegen) seiner bisherigen Patches noch einige Probleme, die durch Update 1.14 angegangen werden sollen. Die komplette Liste findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2 dieses Artikels. Hier nur die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

Die Map Krovnik Farmland war wegen Wartungsarbeiten länger nicht in der Rotation. Die Entwickler haben einige Gebäudezugänge verbaut, um Camping zu verhindern, diverse Exploits und Bugs entfernt.

war wegen Wartungsarbeiten länger nicht in der Rotation. Die Entwickler haben einige Gebäudezugänge verbaut, um Camping zu verhindern, diverse Exploits und Bugs entfernt. Diverse Perks wurden überarbeitet: Battle Hardened macht euch nun beispielsweise fast immun gegen Gas, Pointman bringt euch mehr Score für Scorestreaks, E.O.D. lässt euch nicht mehr hacken und so weiter.

wurden überarbeitet: Battle Hardened macht euch nun beispielsweise fast immun gegen Gas, Pointman bringt euch mehr Score für Scorestreaks, E.O.D. lässt euch nicht mehr hacken und so weiter. Waffen wurden leicht überarbeitet, beispielsweise lädt das erweiterte Magazin der RAM-7 nun 50 statt 45 Kugeln.

Wie gesagt: Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2. Das Update ist bereits live, bereitet euch also entsprechend auf lange Download-Zeiten am Abend vor.