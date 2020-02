In CoD: Modern Warfare könnt ihr jetzt eigene Doppel-XP-Events starten

Mit Season 2 wird in Call of Duty: Modern Warfare ein neues Feature namens Regiments eingeführt. Das funktioniert ähnlich wie ein Clan-System: Im Social-Menü können sich Spieler jetzt ein eigenes Regiment (inklusive Regiments-Namen und Clan-Tag) erstellen und Freunde via Activision-Account-ID einladen.

Welche Vorteile bringt das Regiments-Feature?

Täglich doppelte XP abstauben: Der Besitzer kann eine individuelle Happy Hour für das Regiment festlegen. Dann gibt es täglich für eine Stunde doppelte Erfahrungspunkte, wenn mindestens zwei Mitglieder des Regiments gemeinsam spielen.

Goldenes Clan-Tag: Mitglieder eines Regiments bekommen ein goldenes Namens-Tag, wenn sie ihr eigenes Clan-Tag an das des Regiments anpassen, dem sie beigetreten sind. So können Regimentsmitglieder ihre Zusammengehörigkeit demonstrieren.

Noch mehr XP durch Weekly Challenges

Um noch schneller auf Stufe 155 aufzusteigen, könnt ihr jetzt auch neue Weekly Challenges absolvieren. Die findet ihr ab sofort im Barracken-Menü neben den Missionen und den täglichen Herausforderungen.

Dort könnt ihr zwischen 2.500 XP ("drei Headshots mit einer Sekundärwaffe landen") und 10.000 XP ("100 Kills mit einer Sekundärwaffe erzielen") pro Challenge abkassieren.

Was kommt noch in Season 2?

Ein Map-Leak und der neue Classified-Menüpunkt heizen erneut die Spekulationen um einen baldigen Start des Battle-Royale-Modus in CoD MW an. Bis dahin dürfte es aber noch ein wenig dauern.

Alles zu den neuen Maps, Waffen und dem Battle Pass, findet ihr in unserem Übersichtsartikel zu Modern Warfare Season 2.

Sämtliche Änderungen im Detail und alles Wissenswerte zu den Perk-Änderungen und den neuen Akimbo-Pistolen, lest ihr in unserer Meldung zu den Patch Notes.