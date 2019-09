CoD Modern Warfare: Systemanforderungen zur Beta bleiben moderat

Activision gab die offiziellen Systemanforderungen für die Beta von Call of Duty: Modern Warfare bekannt. Die System Specs fallen moderat aus - auch Besitzer älterer Mittelklasse-Hardware sollten die Beta demnach spielen können.

Ohne Umschweife lest ihr im Folgenden die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen zur Beta von CoD: Modern Warfare:

Die System Specs zur Modern-Warfare-Beta

Minimale Systemanforderungen:

Benötigt DirectX-12-kompatibles System

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (1709 oder aktueller)

CPU: Intel Core i5 2500k oder AMD-Äquivalent

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB oder AMD Radeon HD 7950

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplatte: 45 GB Speicherplatz

Internet: Breitbandinternetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte

Empfohlene Systemanforderungen:

Benötigt DirectX-12-kompatibles System

Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (aktuellstes Service Pack)

CPU: Intel Core i7 4770k oder AMD-Äquivalent

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Festplatte: 45 GB Speicherplatz

Internet: Breitbandinternetverbindung

Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte

Mehr zur Beta von CoD Modern Warfare

Vom 19. beziehungsweise 21. bis zum 23. September können sich auch PC-Spieler erstmals selbst ein Bild vom neuen CoD machen. Hier lest ihr alles, was ihr zur Beta von Call of Duty: Modern Warfare wissen müsst. Welche Modi ihr ausprobieren dürft, lest ihr dagegen in dieser Meldung zu Modern Warfare.

Wenn ihr einen allgemeinen Überblick über das Spiel braucht, legen wir euch unsere große Preview zu Modern Warfare ans Herz. Auch den Multiplayer des neuen CoD haben wir bereits unter die Lupe genommen.

Wer die Beta von CoD Modern Warfare spielt, bekommt ein Geschenk