Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone, Infinity Ward, haben einen ersten Teaser-Trailer zur kommenden Season 5 veröffentlicht. Im folgenden Artikel listen wir euch die wichtigsten Änderungen an beiden Spielmodi auf und was sich mit dem Update an der Karte Verdansk ändern wird.

Das kurze Video zu Season 5 haben sie dem beliebten CoD-Streamer NICKMERCS als Teil einer Guerilla-Marketing-Aktion zukommen lassen. Dieser erhielt gestern ein Päckchen von Infinity Ward, in dem sich ein USB-Stick mit dem Trailer befand. In seinem Stream präsentierte er den Clip, hier könnt ihr den Ausschnitt aus seiner letzten Übertragung sehen:

Welche Änderungen bringt Season 5 für Warzone?

Im Video sehen wir, dass ein Zug in die Battle-Royale-Karte Verdansk einläuft, während die Erde bebt und ein Helikopter den Himmel durchquert. Doch was könnte dies genau für Warzone bedeuten?

Die Videospiel-Webseite VideoGamesChronicle schreibt, exklusive Infos von den Entwicklern bekommen zu haben - womöglich auch im Zuge der neuen Marketing-Kampagne. Die Seite gilt als gut informiert, sie enthüllte bereits im Februar als Erste den Release von Warzone am 10. März 2020.

Loot auf Gleisen & explodierte Atombomben in Verdansk

Die Atombombe explodiert: Wie VGC berichtet, sollen sich die Gerüchte, die schon seit Wochen kursieren, bestätigen: Die in Bunker 11 versteckte Atombombe soll gezündet werden und so die überarbeitete Map einleiten. Bislang ist unklar, ob wir dies im Spiel selbst oder in Form eines Render-Trailers zu sehen bekommen werden.

Loot im Zug: Der gezeigte Zug soll mit dem Release von Season 5 Teil der Warzone-Karte werden und diese kontinuierlich durchkreisen. Zudem soll dieser randvoll mit hochwertigem Loot gefüllt sein, ähnlich wie die in Verdansk verteilten Bunker.

Das Stadion öffnet: In der Mitte der Karte befindet sich ein großes Fußballstadion, welches bisher noch nicht betreten werden kann. Mit Season 5 soll nun auch der Innenraum der Arena betretbar werden. Was uns dort erwartet, ist bislang noch nicht bekannt.

Was ändert sich in Modern Warfare?

Im Gegensatz zu Warzone sind über mögliche Änderungen in Modern Warfare bislang noch keine neuen Informationen durchgesickert. Wir rechnen damit, dass Infinity Ward seine bisherige Update-Politik beibehält und folgende Inhalte liefern wird:

neuer Battle Pass, inklusive eines neuen Operators

drei neue Waffen, von denen eine im Laufe der Season erscheinen wird

neue Maps für Groundwar & den normalen Multiplayer-Modus

zusätzliche Mastery Challenges

Was gibt es Neues zu CoD 2020?

Hinweise auf CoD 2020: Zu guter letzt behauptet VGC, dass im Laufe von Season 5 weitere Hinweise auf Call of Duty 2020, das voraussichtlich den Titel »Call of Duty: Cold War« tragen wird, in die Map von Warzone eingebaut werden.

Erst vor kurzem sind neue Infos zum diesjährigen Serienableger geleakt: Eine interne Alpha-Version, die sich hinter dem Titel »The Red Door« versteckte, konnte im Xbox Store heruntergeladen werden und lieferte neue Erkenntnisse zu Story, Missionen und Maps.

Alle bisherigen Leaks und Information zu CoD 2020 findet ihr in unserem frisch überarbeiteten Sammelartikel:

Während des Clips erfahren wir auch, wann Season 5 offiziell startet: Am 5. August 2020 soll es losgehen.