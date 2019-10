CoD MW - Digital Standard vs. Operator Edition: Was steckt wo drin?

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare steht bevor - am Freitag, den 25. Oktober erscheint der Ego-Shooter auf Blizzards Battle.net-Launcher. In dieser Übersicht fassen wir für euch zusammen, welche verschiedenen Editionen von CoD MW auf PC erhältlich sind und was genau sie enthalten.

Schlechte Nachricht für alle, die sich gerne ein funktionierendes Nachtsichtgerät auf den Schreibtisch stellen wollen: Die Dark Edition, die ein solches Gimmick enthält, erscheint nicht für PC. Ebenso wird es keine physische Version von Modern Warfare im Einzelhandel geben. Die einzige Bezugsquelle ist also Battle.net in den im Folgenden aufgeführten digitalen Editionen.

Digital Standard Edition

Preis: 60 Euro

Das Spiel Call of Duty: Modern Warfare

Taktisches Messer als Ingame-Item

Prestige-Token in Black Ops 4 (Vorbesteller-Bonus)

Spielbarer Captain Price Blackout-Charakter in Black Ops 4 (Vorbesteller-Bonus)

XRK Waffen-Paket

Operator Edition

Preis: 80 Euro

Das Spiel Call of Duty: Modern Warfare

Taktisches Messer als Ingame-Item

»All Ghillied Up« Operator-Paket

»Crew Expendable« Operator-Paket

»War Pig« Operator-Paket

Prestige-Token in Black Ops 4 (Vorbesteller-Bonus)

Spielbarer Captain Price Blackout-Charakter in Black Ops 4 (Vorbesteller-Bonus)

XRK Waffen-Paket

Operator Enhanced Edition

Preis: 100 Euro

Alle Inhalte der Operator Edition

3,000 Call of Duty Points

