Deutliche Ansage zum Release von Season 6: Activision schwingt den Ban-Hammer und sperrt 20.000 Cheater am ersten Tag nach dem Update für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare. Offenbar wurde ein sehr beliebtes Cheat-Programm aufgedeckt, das sich ungewöhnlich lange halten konnte. Was genau ist passiert?

Disclaimer: Entgegen unserer normalen Vorgehensweise nennen wir das mittlerweile deaktivierte Cheat-Programm in diesem Artikel aus Transparenzgründen beim Namen, verlinken aber nicht auf die Website, wo es erworben wurde. Wir raten euch ausdrücklich davon ab, Cheat-Services und andere unerlaubte Programme in Anspruch zu nehmen. Ihr verderbt euch und anderen nicht nur den Spielspaß, sondern riskiert gleichzeitig euren Account.

Cheat-»Service« deaktiviert

Das Programm EngineOwning ist aufgeflogen, Activision scheint einen Weg gefunden zu haben, dessen Nutzer aufzuspüren. Wie Vice berichtet, wurde unter anderem der Streamer Nick Wagner während eines Warzone-Matches gebannt. Offenbar war er einer von 20.000 Nutzern von EngineOwning, der zu Season-Beginn aus dem Battle Royale geworfen wurde.

Zwar gibt es dazu keine offizielle Bestätigung, aber EngineOwning gibt selbst an, dass das Programm für CoD: Modern Warfare aufgeflogen ist. In Foren und Kommentarbereichen werden außerdem Klagen von Käufern laut. Zum Beispiel so:

"Ich habe für die Cheat-Software bezahlt, also sollte sie nicht zu einem Bann führen. Ich habe 4 Monate lang mit dem Hack gespielt (…). Ich spiele nur Warzone, also ist es für mich kein Problem einen neuen Account zu erstellen, aber es nervt trotzdem."

Ein anonymer, ehemaliger Activision-Mitarbeiter sagte gegenüber Vice:

"Es ist selten, dass irgendein Cheat lange existiert, ohne irgendwann entdeckt zu werden. Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel, Leute, die aktiv Cheats nutzen, sollten sich bewusst sein: Es ist höchstwahrscheinlich, dass ihr gebannt werdet und ihr könnt niemandem außer euch selbst die Schuld daran geben."

Entwickler machen Ernst: Bereits vor einigen Wochen kündigten die Warzone-Macher an, dass sie ab sofort noch härter gegen Betrüger im Battle Royale und Multiplayer vorgehen werden. Und auf die Versprechen folgten direkt Taten. Ein Händler, der Cheats verkaufte, wurde durch eine Klage zum Aufgeben gezwungen.

Live ertappt: Mehrere Streamer wurden in den letzten Wochen beim Cheaten erwischt. Besonders dreist - sie übertrugen ihr Gameplay in Echtzeit und zeigten sogar Screens, auf denen Hacks zu sehen waren. Mehr darüber lest ihr hier bei Mein-MMO.

Season 6 ist da: Für alle, die Warzone und Modern Warfare ehrlich spielen, steht eine richtig spannende Season an. Battle Pass und Roadmap versprechen viel - alles, was ihr über die neuen Waffen, Modi und Maps wissen müsst, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr den Eindruck, das Cheater-Problem von Warzone wird schlimmer? Oder findet ihr, die Entwickler machen einen guten Job bei der Bekämpfung von Betrügern? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.