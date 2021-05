Es war einer der größten Kritikpunkte, die sich Warzone-Entwickler Raven Software immer wieder anhören musste: »Ihr kommuniziert zu wenig mit den Spielern!«. Das könnte sich endlich ändern, wie der neue Patch für Season 3 zeigt. Darin stecken spannende Änderungen - und vor allem jede Menge Erklärungen, warum die eigentlich nötig sind. Alle Patch Notes gibt's wie üblich auf Seite 2.

Warum Activision und die Entwickler dringend mehr mit ihrer Community sprechen müssen, haben wir auch hier in unserem Experten-Talk besprochen:

Es liest sich wie ein Rundumschlag: Mächtige Waffen wie die Streetswiper-Shotgun und die FARA 83 werden abgeschwächt, bei den Attachments ändert sich jede Menge und nervige Bugs wie Map-Glitches werden auch behoben. Fassen wie die wichtigsten Änderungen zusammen:

Waffen:

Die CR-56 Amax wird minimal generft - ihr Schaden wird um einen Punkt verringert (jetzt 31 Punkte). Das erhöht ihre Time-to-Kill (TTK) und macht sie etwas weniger mächtig.

wird minimal generft - ihr Schaden wird um einen Punkt verringert (jetzt 31 Punkte). Das erhöht ihre Time-to-Kill (TTK) und macht sie etwas weniger mächtig. Die FARA 83 verursacht bei Kopftreffern jetzt nur noch das 1,35-fache des normalen Schadens (vorher 1,5). Außerdem wird die Zielgeschwindigkeit (ADS) etwas verlangsamt.

verursacht bei Kopftreffern jetzt nur noch das 1,35-fache des normalen Schadens (vorher 1,5). Außerdem wird die Zielgeschwindigkeit (ADS) etwas verlangsamt. Streetswiper : Diese Shotgun gilt momentan als stärkste ihrer Art. Ihre Grundwerte wurden leicht generft.

: Diese Shotgun gilt momentan als stärkste ihrer Art. Ihre Grundwerte wurden leicht generft. Das Bullfrog SMG wird angepasst - einerseits wurde der Schaden verringert, dafür aber die maximale Schadensreichweite und eure Laufgeschwindigkeit erhöht.

wird angepasst - einerseits wurde der Schaden verringert, dafür aber die maximale Schadensreichweite und eure Laufgeschwindigkeit erhöht. Das PPSh-41 soll sich nach einem Boost ihrer Schadensreichweite und einer drastischen Verringerung der Schussverzögerung (also der Zeit zwischen »Abzug drücken« und »Kugel fliegt los«) einzigartiger anfühlen.

Warum diese Änderungen? Raven Software erklärt in den Patch Notes jede Waffen-Anpassung ausführlich. Dabei scheint ein Faktor immer im Vordergrund zu stehen: Es soll wieder viel mehr spannende Optionen geben statt weniger Knarren, die die komplette Meta ausmachen. Dafür werden Schadens- und TTK-Spitzen entfernt, aber auch Waffen neu ausgerichtet, wie etwa die PPSh-41.

Die Entwickler wenden sich direkt an die Spieler, die von den Waffen-Änderungen betroffen sind:

"Es gibt Millionen von euch und wenn wir die Effektivität einer Waffe reduzieren, werden wir garantiert die Lieblingswaffe von jemandem verändern. Weil wir selber dieses Spiel spielen, tut uns das genauso weh. Trotzdem, wir sind da hin und her gerissen. Wir sind die Wächter dieses Spiels - wir machen es für euch. Deswegen sind wir damit beauftragt, die Gesundheit und Integrität des Spiels zu bewahren. (…) Wir bitten euch, dass ihr diese Änderungen nicht als gezielte Angriffe auffasst, sondern als Teil unserer größeren Initiative, um die Skillgrenze anzuheben."

Attachments:

Viele Aufsätze haben jetzt andere Auswirkungen. Am besten, ihr nehmt euch mal eine halbe Sunde Zeit und geht beim Waffenschmied ganz in Ruhe eure Setups durch - so könnt ihr sicher sein, dass ihr immer noch ideal gerüstet seid.

Der Optics-Aufsatz Axial Arms 3X für die beliebte Cold-War-Variante der AK-47 wurde verbessert.

Vor allem viele Schäfte (Stocks) wurden verändert, deutliche Nerf gibt's unter anderem für Tactical und SAS Combat/Spetznaz Stock.

Warum diese Änderungen? Wie Raven Software in den Patch Notes erklärt, ist es ihnen sehr wichtig, dass alle Waffen-Typen ihre Berechtigung haben. In Warzone haben in den letzten Monaten Assault Rifles quasi die Rolle der SMGs übernommen, weil gewisse Schaft-Aufsätze ihre Mobilität stark erhöhten. Das soll nach den Anpassungen zukünftig nicht mehr passieren.

Ein abschließendes Versprechen: Raven Software geht in den Anmerkungen kurz auf die Kritik ein, sie würden nur Waffen aus Cold War überarbeiten. In Zukunft plane man auf jeden Fall, sich problematische Waffen aus Modern Warfare anzuschauen. Neben all diesen Veränderungen könnte es übrigens bald auch ein neues Feature in Warzone geben - Schnellreise-Portale.