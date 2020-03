Die Loadout Drops in Call of Duty: Warzone sind ein kontroverses Thema: Für viele Spieler sind diese einfach zu mächtig und gehören aus dem Spiel genommen - auch Streaming-Star Ninja findet, dass diese den Battle-Royal-Modus unnötig langweilig machen.

Doch dies ist nicht das einzige Problem mit den Ausrüstungskisten: Ein bizarrer Kollisionsbug macht sie zu tödlichen Fallen, die Spieler schon bei der kleinsten Berührung ins Jenseits und aus dem Spiel befördern.

Kuriose Killer-Kisten-Kollisionen

In den vergangenen Tagen sind auf YouTube, Twitch und Reddit immer mehr Videoclips aufgetaucht, in denen Spieler den gefährlichen Gütern zum Opfer geworden sind.

So probierte Reddit-User »SuperSonik319« nach eigenen Angaben aus Spaß, eine Munitionskiste mit einem Loadout Drop zu kombinieren, um so vielleicht ein vollständiges Loadout bekommen zu können. Mit seinem Experiment hat er die Kiste jedoch scheinbar zum Leben erweckt und so einen überaus mächtigen Feind geschaffen, wie sein Video zeigt:

Natürlich ist die Kiste nicht wirklich lebendig geworden, es handelt sich lediglich um einen Glitch: Zwei Objekte dieser Art können allem Anschein nach nicht auf derselben Stelle der Warzone-Karte koexistieren, weshalb sich die Loadout-Box in Bewegung setzt. Da die Munitionskiste aber an der Ecke des Loadouts klebt, wiederholt sich die Bewegungsanimation endlos.

Auch Octbaby15 zeigt, dass mit Loadout-Kisten nicht zu spaßen ist: Sobald man in CoD: Warzone einen Nahkampfangriff gegen eine Ausrüstungskiste ausführt, wird diese kurz in Bewegung gesetzt und erschlägt den benachbarten Spieler bei der kleinsten Berührung.

Einen ähnlichen Fehler gab es bereits in Call of Duty: Modern Warfare, der einen harmlosen Bürostuhl in eine tödliche Falle verwandelt hat. Warzone hat allerdings noch ein größeres Problem als verbuggte Kisten: Das Battle Royale wird aktuell von Cheatern überrannt, weil ein simples Feature fehlt.