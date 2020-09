Langsam, aber sicher rückt Season 6 von Call of Duty: Warzone näher. Zwar gibt es noch kein offizielles Releasedatum, aber es gibt jetzt schon zahlreiche Hinweise und Leaks rund um die möglichen Änderungen. Das neueste Gerücht besagt, dass das Battle Royale sich unter die Erde begeben wird - und zwar mit einem neuen U-Bahn-System. Was könnte es damit auf sich haben?

Achtung, Leak! Die folgenden Infos sind nicht offiziell bestätigt, stammen aber aus zuverlässigen Quellen. Trotzdem solltet ihr natürlich angemessen skeptisch bleiben.

Nächster Halt: Warzone?

Woher kommt der Leak? Bereits Anfang August kamen Gerüchte um ein U-Bahn-System mit sieben Haltestellen auf. Damals stammten sie vom gewöhnlich gut informierten Leaker BKTOOR, er teilte ein Bild auf Twitter:

Jetzt wird der Leak auch durch anderen Quellen bestärkt. Das bekannte Portal ModernWarzone schreibt dazu bei Twitter kurz und knapp:

"U-Bahn-Stationen werden in Season 6 von Modern Warfare und Warzone kommen."

Ein weiterer, glaubwürdiger Hinweis wurde von Spielern entdeckt. Auf einem Screenshot, der im Rahmen der CoD-League gestreamt wurde, entdeckte »Mindscrambler« eine neue U-Bahn-Station, die sich bisher noch nicht im Spiel befindet. Geeky Pastimes teilte das Bild ebenfalls auf Twitter:

Die U-Bahn-Leaks auf dem Prüfstand

Wie wahrscheinlich ist das? Es gibt bereits U-Bahn-Stationen auf der Map Verdansk, bisher sind sie aber noch gesperrt. Das lief auch beim Stadion so ab: Zunächst war das Gebäude unzugänglich, aber mit Season 5 öffneten sich die Eingänge. Es wäre also auf jeden Fall möglich, dass die U-Bahn auf dem gleichen Weg ins Spiel eingebaut wird.

Was kann man dort tun? Falls das U-Bahn-System wirklich nach Warzone kommt, dann dürften die Stationen zu neuen Mini-Arenen werden, ähnlich wie es jetzt im Stadion und den Zug-Bahnhöfen der Fall ist. Möglicherweise könnt ihr auch mit der U-Bahn fahren, um schneller zu verschiedenen Orten auf der Map zu gelangen.

Wann kommt Season 6? Das ist bisher noch nicht offiziell bekannt. Der Battle Pass von Modern Warzone läuft am 28. September 2020 aus, die neue Season dürfte direkt im Anschluss starten. Hier lest ihr, was noch in Season 5 passiert und was über Season 6 noch bekannt ist:

Hat das etwas mit CoD: Cold War zu tun?

Dass Warzone und das neue Call of Duty eng verbunden sein werden, ist bereits bekannt. Vermutlich verändert sich die Battle-Royale-Map zum Start von CoD Cold War. Und dann sind da noch die Gerüchte um eine nukleare Explosion, die einfach nicht verstummen wollen. Dazu würden unterirdische Stationen, in denen Spieler Schutz suchen können, natürlich hervorragend passen. Das sind bisher allerdings nur Spekulationen.

Was bisher schon fest steht, lest ihr hier:

Leider werden Hacker in Warzone wohl auch in der kommenden Season ein Problem darstellen. Immerhin hatte Activision jetzt mit einer Klage Erfolg: Ein Cheat-Händler gibt sein Geschäft auf, seine Kunden beschweren sich.