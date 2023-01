Company of Heroes 3 könnt ihr ab morgen kostenlos spielen - mit nur einem Klick

Bereits im Februar 2023 geht's los mit den ersten großen Releases des Jahres. Neben Hogwarts Legacy und Atomic Heart gibt's für Strategiefans ein ganz besonderes Schmankerl: Company of Heroes 3! Wir konnten Relics sehnlich erwartete Fortsetzung bereits ausführlich spielen - unser RTS-Experte Fabiano zieht ein sehr spannendes erstes Fazit zur Singleplayer-Kampagne.

Aber ab dem 11. Januar 2023 seid auch ihr an der Reihe: Just vor Release veranstalten die Devs einen letzten großen Tech-Test, im Rahmen dessen ihr CoH komplett kostenlos ausprobieren könnt, selbst wenn ihr das Spiel nicht vorbestellt habt. Ob euch das Gameplay überhaupt anspricht, könnt ihr hier im Gameplay-Video gegenchecken:

17:34 Company of Heroes 3 - Wie gut wird der bislang größte Teil der Strategie-Serie?

Wie komme ich in die Beta?

Um das Spiel zu aktivieren, müsst ihr einfach die Steam-Seite von Company of Heroes 3 besuchen und dort unterhalb des Vorbestellungs-Buttons auf Zugriff anfordern klicken. Sobald die Testphase am 11. Januar beginnt, könnt ihr den Client herunterladen. Easy. Aber hier nochmal grafisch:

Was steckt im Technical Test?

Falls ihr jetzt in erster Linie Bock habt, die Singleplayer-Kampagne zu zocken, dann ... ähm, nun, ihr müsst euch bis zum Release im Februar gedulden. Im Rahmen des Technical Tests bekommt ihr nur Zugriff auf den Multiplayer von Company of Heroes 3. Sorry. Die Entwickler werden zeitnah noch ein ausführliches FAQ veröffentlichen, das alle wichtigen Fragen zum Inhalt klärt.

