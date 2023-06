Steam: Spieler öffnet nach acht Jahren seinen inaktiven Account, hat plötzlich eine halbe Million Dollar

Welche Schätze wohl sonst noch in alten Steam-Accounts ruhen?

Falls ihr auch jeden Morgen mit dem Gedanken aufsteht Hach, jetzt eine halbe Million Dollar und ich müsste nicht mehr arbeiten , dann dürfte euch die folgende Meldung mit den Zähnen knirschen lassen: Ein von Fortuna geküsster Glückspilz hat offenbar nach fast zehn Jahren der Inaktivität seinen Steam-Account mal wieder angeworfen und völlig verblüfft festgestellt, dass er Ingame-Gegenstände im Wert von einer halben Million Dollar besitzt.

Dass Items von Counter-Strike: Global Offensive für teils schwindelerregende Preise veräußert werden, ist ja mittlerweile ein altbekannter Hut, aber in dem Fall kommen wirklich viele Zufälle zusammen: Der glückliche User besitzt mittlerweile extrem seltene Ingame-Gegenstände, darunter Katowice-Sticker von 2014, die teils mehr als 60.000 Kröten wert sind - und er oder sie hatte keine Ahnung von dem eigenen Quasi-Vermögen.

Damals waren die Sticker logischerweise bloß einen Bruchteil des heutigen Preises wert, aber die lange Inaktivität hat das Inventar eben reifen lassen wie einen verdammt guten Wein. Der Streamer und Trader TDM_Heyzeus agierte als Mittelsmann, um den Trade über die Bühne zu bringen und berichtet davon via Twitter:

Wörtlich übersetzt:

Habe gerade als Vermittler einen riesigen Deal für ein Inventar voller Kato-Holos von 2014 abgeschlossen. Das Inventar war dem Besitzer völlig unbekannt - er oder sie hatte keine Ahnung, wie viel die Sticker wert sind. Zum Glück ging die Geschichte gut aus und die Person hat gerade lebensverändernd viel Geld verdient. TDM_Heyzeus

Gleichzeitig wird unter dem Posting natürlich spekuliert, wie viele versteckte Schätze wie diesen es da draußen in den Untiefen des Internets noch gibt. Schließlich hören viele Teenager irgendwann mit dem Zocken auf und lassen ihre Steam-Accounts inaktiv verschimmeln. Grund genug also, sämtliche Ex-CS-Spieler in eurem Bekanntenkreis mal wieder auf einen Eistee zu euch einzuladen.

Wir gönnen dem Glückspilz natürlich die verdienten 446.894 Dollar, ein bisschen neidisch dürfen wir aber sein. Von einer halben Million Euro könnten wir uns in München fast eine 12qm-Wohnung kaufen. Hach.