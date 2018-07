Der Erfinder des Pen&Paper-Rollenspiels Cyberpunk 2020, Mike Pondsmith, sprach im Interview mit PCGamesN über die Gründe, warum er den Witcher-Machern CD Projekt Red die Lizenz gab, um die Videospiel-Adaption Cyberpunk 2077 zu realisieren. So seien sie nicht etwa die Erstbesten für den Job gewesen, sondern hätten sich durch profunde Kenntnis der Materie hervorgetan. Andere, nicht näher genannte Entwickler, machten bei Pondsmith einen weniger guten Eindruck.

"Wir erlebten Leute, die den Namen oder die leiseste Idee [von Cyberpunk 2020] nehmen und sie entweder auf etwas Neues kleben wollten, oder auf etwas, das sie vorher gemacht hatten, also ein Reskin. Oder sie verstanden nicht, wie die Welt funktioniert oder wie die Politik funktioniert, wie sie strukturiert ist."

Bei CD Projekt Red lagen die Dinge anders, so Pondsmith. Die polnischen Entwickler seien echte Fans der Pen&Paper-Vorlage gewesen und hätten bei ihrer Präsentation vor Pondsmith mit solidem Wissen punkten können.

"Was uns fasziniert hat war, dass sie das Material als Fans kannten und liebten. Als ich mich mit ihnen traf, konnten sie Kapitel zitieren, in denen Charaktere, Gruppen und Organisationen vorkamen, die sie [in Cyberpunk 2077] haben wollten."