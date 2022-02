Wer vermisst ihn nicht: den öffentlichen Nahverkehr. Schon in der echten Welt ein wahres Abenteuer, wie würden also U-Bahn-Fahrten in Cyberpunk 2077 aussehen? Eine gute Frage, auf die wir zumindest von offizieller Seite erstmal keine Antwort erhalten.

Denn wie ein Entwickler von CD Projekt verrät, ist das von vielen Fans gewünschte Metro-Feature für Night City aktuell nicht geplant. Was Patch 1.5 stattdessen für neue Features, technische Upgrades und Komfortverbesserungen gebracht hat, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht:

(Vorerst) keine U-Bahn für Night City

Das Metro-Netzwerk von Cyberpunk 2077 beziehungsweise die Abwesenheit davon, ist ein kurioser Fall. Vor Release zeigten nämlich diverse Trailer, Screenshots oder Gameplay-Aufnahmen eine funktionstüchtige U-Bahn, die es aber nie in das fertige Spiel geschafft hat. Lediglich Überbleibsel davon lassen sich finden - wie zum Beispiel Bahnstationen, Schienen oder umhergondelnde Güterzüge.

Kein Wunder, dass damit der ein oder andere enttäuschte Fan dieses Mittel zur Fortbewegung und Schnellreise schmerzlich vermisst. Vollgepackte U-Bahnen und Stationen würden zweifelsohne zur Immersion von Cyberpunk 2077 beitragen und ein echteres Gefühl einer lebenden, stinkenden Großstadt erzeugen.

Allerdings solltet ihr zumindest aktuell nicht darauf hoffen, dass Night City von CD Projekt Red ein Metro-System verpasst beziehungsweise nachliefert. Denn wie Marcin Momot - seines Zeichens Global Community Director von CD Project Red - verrät, gibt es dafür schlichtweg keine Pläne. Ein U-Bahn-Netzwerk dürften demnach auch keine zukünftigen Updates für Cyberpunk 2077 liefern:

Pläne können sich natürlich jederzeit ändern. Aber damit sollten sich Fans zumindest aktuell keine Hoffnungen machen, V in absehbarer Zeit dem öffentlichen Nahverkehr auszusetzen. Dafür gibt es aber - wie so oft - eine passende Mod. Mit der hat sich bereits Redakteurin Steffi ausführlich beschäftigt, alles Weitere erfahrt ihr in unserem Artikel zu dem Thema:

Was ihr zu Patch 1.5 wissen solltet

Patch 1.5 ist seit dem 15. Februar 2022 für Cyberpunk 2077 verfügbar.

Einen offiziellen Trailer zu Patch 1.5 und dem NextGen-Upgrade für Playstation 5 und Xbox Series X/S gibt es übrigens auch:

Wie steht ihr zur Aussage von CD Projekt Red zum U-Bahn-Netzwerk von Night City: Ist das ein Feature, das ihr unbedingt in Cyberpunk 2077 sehen möchtet? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten?