Cyberpunk 2077: Welche Features wünscht ihr euch für Patch 1.5?

Cyberpunk 2077 ist mittlerweile seit einem Jahr erschienen. Seitdem hat sich bereits einiges getan. Vor allem im Performance- und Stabilitätsbereich haben die Entwickler mit den letzten Patches und Updates viel geschraubt und Bugs behoben. Noch im ersten Quartal 2022 soll nun der nächste große Patch 1.5 erscheinen (falls ihr euch wundert: Patch 1.4 wird als Versionsnummer übersprungen).

Im Vorfeld gab es bereits einige Gerüchte und vermeintliche Leaks, die von neuen Features sprachen. Zwar wurden die bereits weitestgehend vom Hersteller dementiert, trotzdem können wir jetzt nochmal Stift und Zettel zücken, um eure größten Feature-Wünsche an das neue Update zu festzuhalten. Vielleicht wird ja doch einiges davon umgesetzt!

Was wir jetzt schon über Patch 1.5 wissen, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst:

70 10 Cyberpunk 2077 Was die Entwickler bereits über Update 1.5 verraten

Macht mit bei unserer Umfrage

Die Liste der gewünschten Features und Verbesserungen ist lang, weswegen wir euch für diese Abstimmung drei Stimmen an die Hand geben, die ihr auf eure meistgewünschten Features verteilen könnt. Fehlt euch ein Feature in der Liste, klickt ihr einfach ein anderes an und schreibt uns euren Feature-Wunsch für Patch 1.5 von Cyberpunk 2077 in die Kommentare:

Darüber hinaus freuen wir uns natürlich (wie immer) über eurer ausführliches Feedback und eure Gedanken in den Kommentaren.

Welche Wünsche wir in der GameStar-Redaktion an Cyberpunk 2077 haben, hat Kollegin Steffi in ihrem eigenen Artikel zusammengefasst. Für sie persönlich steht vor allem mehr Interaktion mit der Open World und ihren Bewohnern im Vordergrund:

262 16 Cyberpunk 2077 Was 2022 dringend passieren muss

Was für Cyberpunk 2077 in Zukunft geplant ist

Natürlich bleibt es nicht bei dem Release von Patch 1.5 - auch danach steht noch eine ganze Menge auf der To-Do-Liste der Entwickler. So sind beispielsweise neben kostenlosen DLCs auch verschiedene umfangreiche Erweiterungen und ein Season Pass geplant. Schaut mal in unserer Roadmap-Übersicht zu den Gratis- und Bezahl-Addons vorbei!

Auch der von vielen heiß erwartete Multiplayer-Modus, der sich an GTA Online orientieren soll, will noch entwickelt werden. Bis es hier aber spruchreife Infos oder konkrete Daten gibt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.

Für den Moment seid aber erstmal ihr wieder dran: Macht bei unserer Umfrage mit und stimmt über eure Top drei Wunschfeatures ab, die eurer Meinung nach schnellstmöglich ihren Weg in die Cyberpunkwelt finden sollen. Wir freuen uns über eure Ideen und eure Meinung!