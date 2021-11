Zugegeben, Quartalsberichte klingen nicht besonders spannend. Aber im aktuellen von CD Projekt stecken interessante Infos zu Cyberpunk 2077: vor allem Details zu den Plänen rund um den nächsten großen Patch 1.5, das NextGen-Upgrade und die erste Erweiterung. Wir fassen die wichtigsten Infos kompakt für euch zusammen.

Infos aus dem neuen Earnings Call

Wann kommt Patch 1.5?

Erstmals gibt es konkrete Infos zum geplanten Release des nächsten, großen Updates. Patch 1.5 soll zeitgleich mit dem NextGen-Upgrade erscheinen - also haben an diesem Tag wohl auch PC-Spieler Grund zur Freude.

Auf ein genaues Datum will man sich noch nicht festlegen, aber es soll im ersten Quartal 2022 so weit sein. Also irgendwann zwischen Januar und April 2022. Noch ist nicht bekannt, was genau drin steckt, aber inzwischen wollen sich die Entwickler ja erklärtermaßen nicht mehr nur auf Bug-Fixes konzentrieren, sondern sich an neue Inhalte und Komfort-Verbesserungen machen.

Cyberpunk 2077 läuft inzwischen deutlich runder als zum Release. Bei Steam erlebt das Spiel gerade sogar einen merklichen Aufschwung, den auch der Herbst-Sale befeuert hat:

Warum Patch 1.5 und nicht 1.4? Eigentlich wäre der nächste Patch, der ansteht, Nummer 1.4. Allerdings hat uns CD Projekt auf Nachfrage inzwischen nochmal bestätigt, dass das nächste Update stattdessen mit Patch 1.5 betitelt ist.



Zur Begründung sagte CEO Kicinski im Call, man wolle mit einer runden Nummer herausstellen, dass es ein besonders großes Update wird. Alle Verbesserungen sollen in einem Patch zum NextGen-Upgrade gebündelt werden, vorher erscheint also planmäßig keiner mehr.

Was ist zum NextGen-Upgrade bekannt?

Wir wussten ja bereits, dass das kostenlose Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X im ersten Quartal 2022 erscheinen soll. Jetzt steht auch fest, dass nicht nur das Upgrade gratis ist, auch am Gesamtpreis ändert sich nichts. Sprich, die NextGen-Version von Cyberpunk 2077 kostet in den Shops genauso viel wie die aktuelle. Das stellte President Adam Kicinski klar.

Was ist über die erste Erweiterung und DLCs bekannt?

Zur Erinnerung: CD Projekt bezeichnet mit DLC kleine, kostenlose Inhalte wie neue Jacken oder Autos für V. Wenn von »Erweiterung« die Rede ist, dann sind damit volle Story-Addons gemeint, denkt zum Beispiel an The Witcher 3: Hearts of Stone.

Aktuell ist die erste Erweiterung für Cyberpunk 2077 in Arbeit, laut der Präsentation sitzen mehr Entwickler als jemals zuvor daran. Aber ein Release ist noch nicht in Sicht: Kicinski wollte sich ausdrücklich nicht darauf festlegen, dass die Veröffentlichung 2022 geplant ist. Auch zum Preis gibt's noch keinerlei Infos.

Inzwischen arbeiten einige Modder offiziell mit CD Projekt zusammen, in Zukunft dürfte es also noch bessere Tools für fan-gemachten Content geben. Schon jetzt könnt ihr einiges aus Cyberpunk 2077 rausholen:

Was wurde sonst noch bekannt gegeben?

Im Call und der Quartalsauswertung stecken noch ein paar weitere Infos zu Cyberpunk 2077 und anderen Spielen von CD Projekt.

Cyberpunk 2077 soll weiterhin verbessert werden, aber nach und nach gehe man auch andere Projekte an. Erst kürzlich wurde das Entwickler-Studio Molasses Flood übernommen, das an einem eigenen Spiel zu einer bekannten IP arbeitet:

