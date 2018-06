In Cyberpunk 2077 ist man nicht nur auf sein eigenes Gefährt angewiesen, sondern kann sich wie in GTA auch in der Spielwelt umschauen, in fremde Autos einsteigen und dann losdüsen. Wer will, kann beim Autofahren optional eine Third-Person-Perspektive einschalten. Das bestätigte Cyberpunk-Entwickler Kyle Rowley via Reddit.

Bisher war bekannt, dass Cyberpunk 2077 im Gegensatz zur Witcher-Reihe auf eine Ego-Sicht setzt und so die Immersion erhöhen will. Wie Rowley weiter erklärt, soll dieses Gefühl für den eigenen Körper auch nicht während bestimmter Gameplay-Abläufe kaputt gehen.

Beim Betreten oder Verlassen eines Fahrzeuges wird man einer passenden Animation zugucken können. Der Spieler warpt sich also nicht auf magische Art und Weise einfach in den Autositz. Zudem wird man ähnlich zu Star Citizen seine Beine und Arme sehen, wenn man mit der Kamera hinunterschaut.

Weitere bekannte Mini-Details: Ladebildschirme gibt es nur bei der Nutzung der Schnellreise zu sehen, die Umgebungen lassen sich teilweise zerstören und ein Release für die aktuelle Konsolengeneration ist sicher. Damit dürfte ein Release nach 2020 sehr unwahrscheinlich sein. Schließlich geht der Lebenszyklus von Xbox One und PS4 schon langsam zu Ende. Wem das alles zu kleinteilig ist, kann unsere umfangreiche Plus-Vorschau besuchen. Auf der E3 sah Michael Graf ein längeres Gameplay-Video von Cyberpunk 2077 und berichtete von seinen Eindrücken.

