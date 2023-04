An Cyberpunk 2077 dranzubleiben, hat sich für CD Projekt Red ordentlich ausgezahlt

Cyberpunk 2077 macht gerade, was The Witcher 3 schon vorgemacht hat.

Cyberpunk 2077 ist zu seinem ursprünglichen Release zwar ziemlich auf die Schnauze gefallen, doch seitdem konnte CD Projekt Red eine regelrechte 180-Grad-Wendung hinlegen. Wie schon zuvor bei The Witcher 3 macht sich das Dranbleiben am und Überarbeiten von dem Rollenspiel erneut in Zahlen bemerkbar.

Denn wie das Studio hinter Cyberpunk 2077 jetzt via Finanzbericht bekannt gibt, hat das RPG 2022 noch mehr Umsätze für CD PR generiert, als im Jahr zuvor. Doch woran genau liegt das?

Cyberpunk 2077 erzielt den Witcher-Effekt

Ende 2020 trübten technische Probleme und uneingelöste Versprechungen den Launch von Cyberpunk 2077. Kritiker und Spieler straften das in ihren Wertungen ab, zwischenzeitlich verschwand das Rollenspiel sogar teilweise aus den Stores.

Heute sieht es aber ganz anders aus: Dank zahlreicher und teilweise richtig umfangreicher Updates spielt sich Cyberpunk 2077 besser als je zuvor und das spiegelt sich im Konsens der Community und auch in den Verkaufszahlen wider - explizit im letzten Jahr.

So hat Cyberpunk 2077 beim Umsatz 2022 um satte 18 Prozent zugelegt, was dafür sorgte, dass CD Projekt Red sein zweitbestes Jahr überhaupt hatte. Für Videospiele allgemein, aber speziell einen Singleplayer-Titel allemal beeindruckend, die normalerweise schon wenige Wochen nach Release weniger und weniger Umsatz generieren.

Das sieht in der Bilanz von CD Projekt Red doch ganz ordentlich aus.

Ausschlaggebend für diese Steigerung sind zweifelsohne mehrere Faktoren: So unter anderem der massive Patch 1.5, der Cyberpunk 2077 zahlreiche wichtige Verbesserungen und sogar neue Features bescherte. Die Popularität von Cyberpunk: Edgerunners hat natürlich ebenfalls geholfen, wie es schon bei The Witcher 3 und der Netflix-Serie mit Henry Cavill der Fall war.

Und dann kamen natürlich noch weitere Updates wie Patch 1.6 hinzu, während sich die Stimme der Community mehr und mehr zum Positiven wandelte. Die Bewertungen auf Plattformen wie Steam und der allgemeine Hype auf YouTube, Twitter, Reddit und Co. haben dazu beigetragen, dass immer mehr Leute sich an Cyberpunk 2077 versuchten oder dem Rollenspiel eine zweite Chance gaben.

Die Voraussetzungen für dieses Jahr sind also schon mal hervorragend, dass CD Projekt Red bei Cyberpunk 2077 nachlegt. Mit Phantom Liberty soll schon mal der erste und einzige große Story-DLC erscheinen, während die Entwickler bereits durchblicken ließen, was sonst noch für kommende Updates geplant ist. Mehr dazu erfahrt ihr in den obigen Links.

Was haltet ihr von dem anhaltenden Erfolg von Cyberpunk 2077? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an zukünftige Updates und Patches? Was muss der Story-DLC Phantom Liberty in euren Augen liefern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!