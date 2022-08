Sämtliche Street Kids, Nomads und Corpos sollten sich den 13. September 2022 im Kalender anstreichen. Zu diesem Termin startet Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix. Das bestätigt endlich der neueste Trailer zum Anime, der uns einen Vorgeschmack auf die TV-Serie von Studio Trigger liefert.

Doch seid gewarnt, bevor ihr das folgende Video startet: Der Trailer wird nicht ohne Grund als NSFW - also not safe for work bezeichnet. In dem neuesten Ausblick auf Cyberpunk: Edgerunners wird nicht mit Blut, Gewalt und nackten Tatsachen gegeizt. Macht euch am besten selbst ein Bild von dem brachialen Spektakel:

Die wichtigsten Infos zu Cyberpunk: Edgerunners

Ihr hört vielleicht zum ersten Mal vom offiziellen Anime zu Cyberpunk 2077? Dann lasst uns euch bezüglich Edgerunners auf den aktuellsten Stand bringen:

Release: Edgerunners startet am 13. September 2022

Edgerunners startet am 13. September 2022 Streaming-Dienst: Cyberpunk: Edgerunners wird exklusiv auf Netflix zum Streaming zur Verfügung stehen

Cyberpunk: Edgerunners wird exklusiv auf Netflix zum Streaming zur Verfügung stehen Staffeln: Zum aktuellen Zeitpunkt ist offiziell eine Staffel geplant. Ob und wie es danach mit Edgerunners weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist offiziell eine Staffel geplant. Ob und wie es danach mit Edgerunners weitergeht, ist derzeit nicht bekannt. Folgenanzahl und Episodenlänge: Staffel 1 von Edgerunners umfasst insgesamt zehn Episoden mit einer Länge von jeweils 30 Minuten.

Staffel 1 von Edgerunners umfasst insgesamt zehn Episoden mit einer Länge von jeweils 30 Minuten. Story: Bei Edgerunners handelt es sich um keine direkte Adaption der Handlung von Cyberpunk 2077. Der Anime dreht sich um eine völlig neue Story mit bisher unbekannten Charakteren. Konkret geht es um das Street Kid David, das sich auf den Straßen von Night City zum knallharten Söldner mausert und dabei eine persönliche Fehde mit der Mega-Corporation Arasaka verfolgt.

Bei Edgerunners handelt es sich um keine direkte Adaption der Handlung von Cyberpunk 2077. Der Anime dreht sich um eine völlig neue Story mit bisher unbekannten Charakteren. Konkret geht es um das Street Kid David, das sich auf den Straßen von Night City zum knallharten Söldner mausert und dabei eine persönliche Fehde mit der Mega-Corporation Arasaka verfolgt. Hinter den Kulissen: Für Cyberpunk: Edgerunners ist Studio Trigger verantwortlich, die Anime-Fans bereits durch Kill la Kill oder Little Witch Academia kennen könnten.

Falls wir mit dieser kompakten Übersicht eure Neugierde noch nicht stillen konnten, findet ihr in der folgenden Übersicht alle wichtigen Informationen und Details zu Cyberpunk: Edgerunners:

96 10 Cyberpunk: Edgerunners Alles, was ihr zum neuen Netflix-Anime wissen solltet

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter?

Das brachten die letzten Updates: Zuletzt veröffentlichte CD Projekt Red die Patches 1.5 und 1.52 für Cyberpunk 2077. Die bescherten dem Rollenspiel nicht nur zahlreiche Verbesserungen, sondern auch eine ganze Palette neuer Inhalte. Unter anderem neue Apartments, Fixer-Belohnungen und einen Leguan als Haustier, der in Vs Wohnung Nacktkatze Nibbles Gesellschaft leistet. Wie wichtig diese Updates für Cyberpunk 2077 waren, erfahrt ihr in dem folgenden Video:

So geht es jetzt weiter: Richtig konkrete Informationen zur Zukunft von Cyberpunk 2077 gibt es derzeit nicht. Wir wissen, dass ein ganz bestimmter Spieler-Wunsch definitiv nicht in Erfüllung geht, dafür gibt es bereits Hinweise auf ein kommendes Transmog-System. Der erste Story-DLC soll 2023 an den Start gehen. Was dazu bisher bekannt ist, erfahrt ihr in dem folgenden Artikel:

91 10 Cyberpunk 2077 Story-Addon für 2023 angekündigt, weitere DLCs geplant

Freut ihr euch auf Cyberpunk: Edgerunners? Oder lässt euch der Netflix-Anime bisher kalt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft von Cyberpunk 2077? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!