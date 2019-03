Selten wurde GOG seinem Namen - Good old Games - so gerecht wie heute. Mit Diablo ist ab sofort auf der Distributionsplattform von CD Projekt ein echtes Rollenspiel-Highlight von vor über 20 Jahren wieder verfügbar. Doch Diablo bleibt nicht der einzige Blizzard-Klassiker. Warcraft: Orcs & Humans und Warcraft 2 sollen bald folgen.

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, wird Diablo nach dem Kauf in zwei unterschiedlichen Versionen spielbar sein. Bei der ersten handelt es sich um eine gänzlich unveränderte Variante des Klassikers von 1996.

Genau wie früher präsentiert sich also die Spielwelt samt dem altbekannten Städtchen Tristram im SVGA-Grafikgewand inklusive 20 FPS. Auch die Spielerzuweisung für den Mehrspielermodus erfolgt über eine klassische Version von Blizzards Battle.net.

Zusätzlich kann im Launcher auch noch eine etwas modernere Version ausgewählt werden. Auch hier handelt es sich um den inhaltlich unveränderten Klassiker, bei dem jedoch diverse Fehler behoben wurden. Das Diablo-Addon Hellfire wird im Übrigen nicht Teil der Verkaufsversion auf GOG sein.

Jedes der drei Kultspiele (also Diablo 1, Warcraft 1 und 2) war bisher nur noch über Umwege zu kaufen, da Blizzard keine digitalen Versionen verfügbar gemacht hat. Auch nicht im eigenen Battle.net-Store. Lediglich Diablo 2 und StarCraft: Remastered können dort aktuell im Klassik-Bereich erworben. Das originale StarCraft von 1998 ist sogar kostenfrei.

Mit dem Release auf GOG wird diese Lücke nun geschlossen, was es Fans und Nostalgikern um einiges einfacher macht, an kostengünstige Fassungen zu gelangen. Diablo wird nämlich für lediglich 9 Euro angeboten. Bislang wurde das Spiel aufgrund der geringen Verfügbarkeit gerne einmal zu ziemlich happigen Preisen verkauft: Auf Amazon zum Beispiel für 80 Euro.

