Diablo 2 mag über 20 Jahre auf dem Buckel haben, doch mit dem Remaster von 2021 wurde dem Spiel neues Leben eingehaucht. Seither erhält das Rollenspiel regelmäßig neue Updates und im April startete sogar endlich die neue Ranglisten-Saison.

Bald geht es in die zweite Season und dafür wurde am 22. September ein neuer Patch aufgespielt. Und dieses Update hatte es ganz schön in sich! Es nahm nämlich große optionale Änderungen am Endgame von Diablo 2: Resurrected vor und bringt noch weitere spannende Veränderungen.

Hier dröseln wir alle Neuerungen von Patch 2.5 auf und verraten, wann Season 2 startet.

Das neue Endgame Feature

Patch 2.5 soll es einer größeren Masse an Menschen ermöglichen, im Laufe ihres Heldenlebens Stufe 99 zu erreichen. In der Vergangenheit war dieses maximale Level ein Meilenstein, der sehr viel Willenskraft und Zeit von uns verlangte. In Zukunft soll es in Diablo 2 schneller möglich sein, diesen Meilenstein zu erreichen. Die Entwicklerinnen und Entwickler hoffen außerdem darauf, dass sich das Endgame von Diablo 2 dadurch noch abwechslungsreicher gestaltet.

Um das alles zu erreichen, wurden nun die neuen Terrorzonen eingeführt.

So schaltet ihr Terrorzonen frei

Bei den Terrorzonen handelt es sich um ein optionales Feature, das beim Erstellen eines Online-Spiels aktiviert werden muss. Das Feature muss jedoch für jeden Charakter und jeden Schwierigkeitsgrad erst freigeschaltet werden, indem ihr Baal besiegt und damit Akt V abschließt. Allerdings könnt ihr auch einfach in das Spiel eines Freundes joinen, der Terrorzonen bereits aktivieren durfte.

Sobald das Feature aktiviert wurde, kommt es stündlich zu Beben in spezifischen Zonen. Diese Beben können Monster ermutigen und terrorisieren. Das bedeutet, dass die Monster meistens mindestens zwei Stufen über euch sind - allerdings gibt es auch eine Obergrenze, die der Schwierigkeitsgrad festlegt (Stufe 48 bei Normal, Stufe 74 bei Alptraum und Stufe 99 bei Hölle). Solcherlei Monster lassen bessere Beute fallen und geben euch noch mehr Erfahrung.

Es gibt einige Hinweise im Spiel, mit denen ihr die Terrorzonen entdecken könnt. So sind an den Wegpunkten Terrorzonen mit violetter Schrift markiert und ihr bekommt ein paar besondere Einblendungen wie Bildschirmtexte, Symbole oder Grafikeffekte zu sehen.

Alle Infos zu Season 2

Wann startet Season 2?

Die zweite Ranglisten-Saison für Diablo 2: Resurrected startet am 7. Oktober um 2 Uhr in der Früh. Wie lange die Saison läuft, wurde nicht angekündigt. Rechnet aber mit mindestens vier Monaten.

Was ist neu in Season 2?

Für Season 2 gibt es zwei große Änderungen. Eine haben wir euch bereits vorgestellt. Ihr könnt erstmals Diablo 2 mit Terrorzonen spielen und so noch schneller Level 99 erreichen. Die zweite große Neuerung sind die Zauber mit Durchbrechen.

Diese neuen Zauber sollen verhindern, das bestimmte Klassen-Builds auf dem Höllenschwierigkeitsgrad in manchen Zonen keine Chance zum Grinden haben. Immerhin kann es hier passieren, dass Feinde eine komplette Immunität gegen Schadenstypen erhalten. Um solche Immunitäten zu durchbrechen, gibt es jetzt sechs neue Zauber. Diese Zauber findet ihr ausnahmslos in Terrorzonen, wo sie von einzigartigen, super-einzigartigen, Champion- oder Bossmonstern fallengelassen werden.

Folgende Zauber könnt ihr in Season 2 erbeuten:

Die Schwarze Bresche: Gegen magische Immunität

Gegen magische Immunität Der Knochenbruch: Gegen physische Immunität

Gegen physische Immunität Der Kältespalter: Gegen Kälteimmunität

Gegen Kälteimmunität Der Himmelsriss: Gegen Blitzimmunität

Gegen Blitzimmunität Der Flammenspalt: Gegen Feuerimmunität

Gegen Feuerimmunität Die Fäulniskluft: Gegen Giftimmunität

Welche Ranglisten gibt es?

Insgesamt könnt ihr mit euren Charakteren in vier verschiedenen Ranglisten antreten. Denkt daran, dass ihr einen neuen Ranglisten-Charakter erstellen müsst, wenn ihr in der Ladder gewertet werden wollt. Ihr habt die Wahl aus folgenden Listen:

Grundspielrangliste: Ihr spielt das Grundspiel von Diablo 2 ohne Erweiterung

Ihr spielt das Grundspiel von Diablo 2 ohne Erweiterung Hardcore-Grundspielrangliste: Ihr spielt das Grundspiel ohne Erweiterung aber habt nur ein Leben zur Verfügung

Ihr spielt das Grundspiel ohne Erweiterung aber habt nur ein Leben zur Verfügung Rangliste: Ihr spielt das komplette Spiel inklusive Akt 5 aus der Erweiterung.

Ihr spielt das komplette Spiel inklusive Akt 5 aus der Erweiterung. Hardcore-Rangliste: Ihr spielt das komplette Spiel aber habt nur ein Leben zur Verfügung.

Neben all diesen Änderung passt Patch 2.5 das Spiel auf noch anderen Wegen an. So werden Fehler behoben und kleiner Verbesserungen vorgenommen. Die gesamten Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite.