Boss-Zeitplan für Diablo 4: Wer eins der größten Beta-Features erleben will, hat dafür nur wenig Zeit

Wir zeigen euch alle Zeiten, wann Ashava in der Diablo 4 Beta erscheint.

Am Freitag, 17. März, um 17 Uhr, geht's los: Die heiß erwartete Diablo 4 Beta startet und ihr könnt das Action-Rollenspiel erstmals selbst spielen - und damit auch die heftig umstrittene Shared World ausgiebig testen.

Eines der Schlüsselfeatures der Shared World, das schon seit ersten Ankündigung von Diablo 4 auf der Blizzcon 2019 für Diskussionen sorgte, sind die Weltbosse. In der Beta bekommt ihr insgesamt achtmal die Möglichkeit, den ersten World Boss Ashava mit einer Gruppe von Freunden oder zufälligen Mitspielern zu erlegen. Wir zeigen euch alle Termine und Zeiten.

Diablo 4 Mit diesen 5 Tipps holt ihr das Meiste aus der kurzen Beta raus von Fabiano Uslenghi

Wann und wo ihr den World Boss Ashava besiegen könnt

Wie, wo und wann kann ich Ashava bekämpfen? Wenn ihr es mit dem Weltboss aufnehmen wollt, solltet ihr zunächst das Maximallevel der Beta, also Stufe 25, erreichen. Schließlich wird auch Ashava diese Stufe besitzen.

Danach müsst ihr euch zum Erscheinungsort des Weltbosses begeben. Ihr findet ihm im Gebiet Zersplitterte Gipfel (Englisch: Fractured Peaks) in einer kleinen Zone namens Der Schmelztiegel (The Crucible).

Wichtig ist, dass ihr zur richtigen Uhrzeit am Spawn-Punkt auftaucht - und wenn ihr alle acht Versuche wahrnehmen wollt, müsst ihr mitunter ziemlich früh aufstehen. Die Zeiten für World Boss Ashava in der Diablo 4 Beta lauten wie folgt:

18. März 2023 : 18 Uhr und 20 Uhr (Closed Beta)

: 18 Uhr und 20 Uhr (Closed Beta) 19. März 2023 : 6 Uhr und 8 Uhr (Closed Beta)

: 6 Uhr und 8 Uhr (Closed Beta) 25. März 2023 : 18 Uhr und 20 Uhr (Open Beta)

: 18 Uhr und 20 Uhr (Open Beta) 26. März 2023: 7 Uhr und 9 Uhr (Open Beta)

Und falls ihr noch nicht wisst, mit welcher Klasse ihr zuerst eurer Abenteuer in der düsteren Spielwelt Sanktuario starten sollt, werft einen Blick in unser Klassenquiz:

Hinweis: Diese Zeiten stammen vom amerikanischen Twitter Account des Spiels. Womöglich gibt der deutsche Account demnächst noch angepasste Zeiten bekannt, falls in Europa andere Zeiten gelten.

Was sind eigentlich Weltbosse? Die World Bosses in Diablo 4 sind mächtige Feinde, die sich nur in einer Gruppe von bis zu zwölf Spielern im Koop besiegen lassen sollen. Sie sind also quasi Raids oder Schlachtzüge, die in der Shared World auf euch warten.

Mehr zur Open World von Diablo 4 und wie sie funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Video:

17:49 Neue Open World, neue Dungeons, neue Monster: Das sind Blizzards Pläne für Diablo 4

Als Belohnung fürs Bezwingen warten im fertigen Spiel wertvolle Materialien namens Scattered Prism auf euch, mit denen ihr eurer Ausrüstung Sockel hinzufügen könnt. Ob diese Ressource auch in der Beta gelootet werden kann, ist noch nicht bekannt.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Diablo 4 als MMO

Es ist stark davon auszugehen, dass auch im fertigen Spiel die Weltbosse zeitlich eingeschränkt sein werden. Gleichzeitig handelt es sich um das bislang einzige Ereignis, bei dem zwingend andere Mitspielerinnen und Mitspieler erforderlich sind.

Dieser Schritt Richtung MMO wird oft auch kritisch betrachtet und bei solchen zeitlichen Einschränkungen handelt es sich um einen bei Online-Spielen recht verbreiteten psychologischen Trick, damit Spielerinnen und Spieler nicht vergessen, sich einzuloggen. Schon Diablo Immortal wurde für solche Suchtmechaniken kritisiert, worüber wir in unserem Podcast reden:

Link zum Podcast-Inhalt

Werdet ihr den Weltboss in der Diablo 4 Beta bekämpfen? Oder kann euch die Shared World und damit auch dieser Bosskampf getrost gestohlen bleiben? Wollt ihr überhaupt an der Beta teilnehmen oder wartet ihr lieber, bis das Action-Rollenspiel vollständig erscheint? Schreibt es uns eure Meinung zu diesen Themen in die Kommentare.