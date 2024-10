Die Story von Diablo 4 ist nur Beiwerk? Nicht für euch!

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, verdeutlich anhand der zwei Spielerlager von Diablo 4: »Endgame ist alles!« - »Aber ich will eine gute Story!«

»Nur ein Sith kennt nichts als Extreme«, wusste schon Obi-Wan Kenobi und irgendwie haben wir das Gefühl, der Jedi-Meister hat in seinem Exil nie Diablo 4 gespielt. Denn dessen Community lebt förmlich von Extremen.

Egal, ob es um wilde Spiritborn Builds mit Trillionen Schadenspunkten geht, um unglaubliche Hardcore-Auflevel-Geschichten oder um die ganz alltägliche Grundsatzdiskussion um die beste Klasse auf Reddit: In Diablo 4 wird mindestens ebenso gern und häufig gestritten wie Dämonen geschnetzelt.

Eine ganze alte Frage, an der sich schon immer die Geister scheiden, ist dabei die nach der Story. Zum Release von Vessel of Hatred ist sie wieder hochgekocht, als wir im Test das schwache Addon-Ende kritisierten.

Daher wollten wir von euch wissen: Was sagen GameStar-Leser dazu? Die Antwort lässt tief blicken.

2:00 Der Launch Trailer zu Diablo 4: Vessel of Hatred schickt euch in den Dschungel

GameStar-Leser schätzen gute Geschichten

Mehr als 2.000 Menschen haben bei der Umfrage mitgemacht. Die Frage war simpel: Welchen Stellenwert hat für euch die Story bei Diablo? Es gab vier Auswahlmöglichkeiten - damit die Ergebnisse nicht zu extrem ausfallen. Für Obi-Wan.

Was sagt uns das Ergebnis? GameStar-Leser haben viel Interesse an einer Geschichte in Videospielen. Das passt zu unseren eigenen Beobachtungen eurer Vorlieben: Immersion, Story und Atmosphäre sind für sehr viele von euch drei sehr wichtige Begriffe.

Dass eine Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer den Diablo-Plot dementsprechend als wichtig oder sehr wichtig einschätzen, war für uns keine allzu große Überraschung. Dass es aber satte 71 Prozent sind, hat uns dann doch erstaunt:

Dementsprechend entfallen 28 Prozent oder 615 der Stimmen auf »eher unwichtig« oder »total unwichtig«. Das ist immer noch gut ein Drittel. Aber die Stimme der Endgame-Fraktion, die in den Weiten des Internets den Diskurs um Diablo 4 und andere Action-Rollenspiele bestimmt, scheint bei GameStar deutlich leiser zu sein als anderswo.

Mephisto lässt auf sich warten

Für alle Story-Liebhaber unter den Diablo-Fans gab es zuletzt schlechte Neuigkeiten. Laut Blizzard wird der große Cliffhanger von Vessel of Hatred erst im nächsten Addon für Diablo 4 aufgelöst.

Der Bosskampf am Ende der Erweiterung sorgt allerdings unseren Beobachtungen nach selbst bei »Hauptsache schnell ins Endgame«-Spielern für die ein oder andere hochgezogene Augenbraue. Die Unterschiede zwischen den beiden Spielerlagern sind eben manchmal doch gar nicht so extrem, wie es scheint.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die Kampagne von Vessel of Hatred schon durchgespielt? Findet ihr euch in den Umfrage-Ergebnissen wieder? Schreibt's uns in den Kommentaren!