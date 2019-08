Die Closed Beta für WoW Classic ist überraschend zurück

Eigentlich ging die Closed Beta von World of Warcraft: Classic am 12. Juli zu Ende. Doch nun hat Blizzard überraschend die Beta-Server wieder online genommen. Für alle bisherigen Teilnehmer der Beta gibt es jetzt die Möglichkeit sich wieder einzuloggen und die letzten Fehlerbehebungen zu testen.

Die zehn besten Rollenspiele - Platz 5: World of Warcraft

Das steckt in der WoW Classic Closed Beta

Euch erwartet allen voran nur ein kurzer Test für WoW Classic, der bereits am Freitag, den 16. August wieder endet.



Warum ist die Closed Beta wieder da? Blizzard hat die letzten Wochen eine Menge an Bugs behoben, die von den Spielern gemeldet wurden. Um wirklich sicherzustellen, dass dabei nun alles funktioniert, wie es soll, werden für kurze Zeit die Server der Beta wieder online genommen.



Was erwartet euch in der Beta? Alle bisherigen Charaktere der Closed Beta wurden gelöscht. Allerdings sind nun Charaktervorlagen vorhanden. Damit könnt ihr direkt Stufe 40 Charaktere aller Klassen und Rassen erstellen. Diese haben eine entsprechende Ausrüstung, etwas Gold und ein Mount.



Das neue Levelcap liegt bei Stufe 45 und ihr werdet für das Level passende Quests in diesen Zonen finden:

Desolace

Schlingendorntal

Sümpfe des Elends

Marschen von Dustwallow

Aus einem Interview von Blizzard wissen wir bereits, dass die Beta von WoW Classic intensiver gespielt wurde, als jede andere.

Entsprechend werden sich wohl auch dieses Mal wieder Spieler den Bugfixes widmen. Gerade der Jäger hatte noch einige Anpassungen erhalten, die nun getestet werden müssen.

WoW Classic: Das sind die deutschen Server