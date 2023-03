Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende sind 5 tolle Spiele gratis

Das Wochenede wird schrecklich. Und zwar schrecklich spaßig!

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic und Steam Abhilfe! Dieses Wochenende dürft ihr fünf Spiele ausprobieren oder sogar behalten, bei denen es noch schneller vorüberzieht als sonst.

Highlight der Woche: Golf With Your Friends

1:15 Golf With Your Friends - Trailer stimmt auf Minigolf-Spiel mit Multiplayer-Fokus ein

Genre: Party | Entwickler: Blacklight Interactive | Kostenlos spielen bis: 3. April 2023 (hier geht's zur Aktion bei Steam)

Halt Stopp, nicht weiter scrollen! Ja, Golf hört sich zunächst, naja, etwas langweilig an. Zumindest wenn man sonst auch nichts mit dem Sport anfangen kann. Bei Golf With Your Friends ist es allerdings anders, denn dieses Spiel hat absolut nichts mit Realismus zu tun.

Ja, ihr schlägt einen Golfball. Und ja, ihr müsst ihn in das Loch am Ende der Strecke befördern. Doch der Weg dorthin ist teilweise absurd. Zum Beispiel kann eine Golfpartie auf den Schlachtfeldern von Worms stattfinden. Dort rollt euer Ball zusammen mit Heiligen Handgranaten, fliegenden Superschafen, Betoneseln die vom Himmel fallen und Unmengen an Explosionen über die Strecke. Wobei rollen relativ ist, denn nicht selten springt oder fliegt er sogar.

Zwar kann Golf With Your Friends bei besonders schwierigen Strecken auch etwas frustrierend sein. Doch wie beim echten Golf entsteht der Spaß oft vor allem durch die Personen, mit denen man es zusammen spielt. Das macht es mit bis zu elf Freunden zu einem großartigen Partyspiel.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Across The Obelisk

Falls Golf nicht für euch und eure Freunde ist, dann solltet ihr mal einen Blick auf Across The Obelisk werfen. Bei diesem Koop-Deckbuilding-Roguelite kommt es nicht nur darauf an, eure Karten taktisch klug zu spielen. Um auch am Ende gegen eure Gegner bestehen zu können, müsst ihr euch auch weise skillen und aufleveln. Besonders auffällig ist die Optik des Spiels, denn diese könnte direkt aus einem Märchenbuch stammen.

Kostenlos spielen bis: 3. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Steam)

Midnight Ghost Hunt

2:59 Midnight Ghost Hunt: Diese Geister erwischt ihr besser, bevor es 12 Uhr schlägt

Midnight Ghost Hunt ist ein 4v4-Versteckspiel. Die eine Gruppe nimmt die Rolle von Geistern ein, die sich in Alltagsgegenständen wie Stühlen und Vasen verstecken, um die andere Gruppe zu eliminieren. Diese versucht hingegen, die Geister aufzuspüren und ebenfalls zu eliminieren. Während man sich auf seine Gegner konzentriert darf man allerdings nicht die Zeit aus den Augen verlieren.

Kostenlos spielen bis: 3. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Steam)

The Silent Age

1:13 The Silent Age: Postapokalyptisches Abenteuer mit 70er-Flair zeigt seine Welt im Trailer

The Silent Age ist ein rätsellastiges Point-and-Click-Adventure in einer postapokalyptischen Welt. Euer Ziel ist es durch Zeitreisen herauszufinden warum die Menschheit verschwunden ist und sie anschließend vor der Auslöschung zu bewahren.

Kostenlos holen bis: 6. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Tunche

0:49 Tunche - Trailer: Koop-Beat'emUp im Regenwald

Tunche ist ein 2D-Action-Roguelike, bei dem ihr euch allein oder zusammen mit bis zu drei Freunden durch den Amazonas-Regenwald prügelt. Vom Gameplay erinnert es an Spiele Golden Axe und Streets of Rage, nur deutlich dynamischer und schneller. Neben einigen Waldbewohnern können Spieler auch in die Rolle von dem Hat-Kid aus A Hat in Time schlüpfen, um den Eindringlingen ordentlich was auf die Mütze zu geben.

Kostenlos holen bis: 6. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam und Epic? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Habt ihr wie viele andere Leute auch ebenfalls das Problem, die richtigen Leute für die Koop-Spiele zu finden, auf die ihr Lust habt? Schreibt's in die Kommentare!