Elden Ring fasziniert jeden auf ganz eigene Weise. Sei es die einzigartige Open World, der zähe Schwierigkeitsgrad - oder die geheimnisvolle Lore. Gerade letzteres führte vor wenigen Tagen zu einem spannenden Phänomen. Ein Video eines angeblichen siebten Endes ging viral und ließ Diskussionen über seine mögliche Bedeutung entbrennen.

In Elden Ring könnt ihr normalerweise eines von sechs Enden erreichen. Der YouTuber Garden of Eyes postete allerdings ein Video auf YouTube, welches das angebliche siebte geheime Ende der Geschichte zeigt.

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video viral und steht derzeit bei fast 880.000 Aufrufen. Sogar Analyse-Videos anderer YouTuber zu dem Clip folgten. Das Video zeigt eine Cutscene, die zu großen Teilen an das Ende »Age of Order« erinnert - deswegen eine kleine Spoiler-Warnung:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Link zum YouTube-Inhalt

Neu ist allerdings eine Szene, die eine verschmolzene Hand, bestehend aus den fünf »Fingern« zeigt und eine Stimme, die das Video mit den Worten »The Age Absolute« beendet.

Kurze Zeit später löste der YouTuber auf: Dieses Ende ist ein aufwendiger Fake zum 1. April. Allerdings stammt besagte eingesprochene Textzeile tatsächlich aus den Tiefen des Elden-Ring-Codes. Dort existiert sie als alternative Textzeile für das ähnliche »Age of Order«-Ende.

»Das 'Age Absolute'-Ende ist tatsächlich ein Aprilscherz-Video, aber es gibt einige Schlüsselelemente, über die ich sprechen muss. Die Stimme die 'Age Absolute' sagt, existiert im finalen Spiel und nicht nur im Network Test, wie einige Leute behaupten. Wenn man sich die Dateien anschaut, ist die ID tatsächlich eine alternative Zeile zu der vom ›Age of Order‹-Ende."



Abgesehen von der Zeile habe ich den Rest des Videos komplett selbst geschaffen (die zusammengewachsenen fünf Finger, die Zwischensequenz, und so weiter...) and es gibt keine offiziellen Beweise, dass die fünf Finger existiert haben. Aber es ist eine Theorie, über die viele Leute gesprochen haben und ich habe mich entschieden, sie auf eine einzigartige und kreative Weise nachzubauen.«