Elden Ring: Mit dieser riesigen interaktiven Karte verpasst ihr nichts

Die Welt von Elden Ring ist so gewaltig, dass man selbst im Startgebiet den Überblick verlieren kann, wo man schon alles gewesen ist. Nun gibt es eine interaktive Karte, die euch dabei hilft, auch den letzten verpassten Schatz zu bergen.

Warum diese einzigartige Open World definitiv einen Blick wert ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test zum neuesten Rollenspiel der Dark-Souls-Macher:

Sie ist eine von vielen Karten auf der Seite mapgenie.io und hilft euch dabei, alles Findenswerte von Charakteren und Händlern, über Ausrüstung bis hin zu den Checkpoints (»Site of Grace«), an denen ihr euren Fortschritt speichern dürft, zu finden.

Da die Karte keine Rücksicht auf euren derzeitigen Kenntnisstand nimmt, an dieser Stelle noch eine ausdrückliche Spoiler-Warnung: Fahrt mit der Maus idealerweise nur über Bereiche, die ihr bereits gründlich erkundet habt und in denen ihr jetzt nur noch die letzten Krümel einsammeln wollt.

Elden Ring begeistert nicht nur mit seiner schieren Größe, sondern auch mit seiner verschachtelten Landschaftsgestaltung und Architektur. Da ist es nur verständlich, wenn ihr selbst in gut erkundeten Gegenden mal einen ganzen Dungeon überseht.

Auch wenn die interaktive Karte gerade in den Gebieten, die ihr erst spät im Spiel bereist, noch Lücken aufweist, so demonstriert sie bereits eindrucksvoll, wie prall gefüllt die Welt ist. Mit unseren ausführlichen Guides unterstützen wir euch bei eurer Reise durch dieses eindrucksvolle Fantasy-Epos:

Elden Ring ist das erste große Highlight des Spielejahres 2022 und sackt bei uns im Test gleich mal die zweithöchste Wertung der GameStar-Geschichte ein. Unsere Guides erklären euch, was ihr zum Start wissen solltet, wie die Klassen funktionieren, wo ihr wertvolle Gegenstände in den Zwischenlanden - wie etwa die goldene Saat oder heilige Tränen - findet und was ihr gegen Ruckler tun könnt.

