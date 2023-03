Elden Ring: Fans haben gerade eine gigantische Erweiterung veröffentlicht

Eine Mod, bestehend aus Assets verschiedenster Modder, will die Wartezeit auf Shadow of the Erdtree versüßen.

Über mangelndem Umfang hat sich wohl kaum jemand bei Elden Ring beklagt. Die Welt ist riesig und spielerisch tiefgängig ist das Meisterwerk von From Sofware auch. Und doch: Das Warten auf den kürzlich angekündigten DLC Shadow of the Erdtree zieht sich. Bisher steht nicht mal ein Release-Termin in Aussicht.

Doch es wartet Trost: Eine Mod will bieten, worauf Fans ein Jahr nach Release von Elden Ring bis heute warten. Der Titel Unofficial Expansion der auf Nexusmods erschienenen Mod deutet schon an, was euch erwartet - eine ausführliche, fan-gemachte Erweiterung. So lautet die Beschreibung der Mod:

Der Thron wurde erobert, aber nicht alle Adeligen akzeptieren Euch als neuen Herrscher der Zwischenlande. Bereitet Euch vor, und setzt Rannis lang vergessene Waffen ein, gebraucht eure legitime Macht, während die Leute euren Namen rufen. Storyeinleitung der Unofficial Expansion

Zu den Neuerungen der Unofficial Expansion gehören unter anderem:

50 neue Waffen und 30 neue Rüstungen , die auch spezielle Effekte aufweisen.

und 30 neue , die auch spezielle Effekte aufweisen. Zwei neue Gebiete .

. 17 neue Klassen .

. Neue Händler in Roundtable Hold, z.B.: einer für Upgrades der Flasks einer der Zauber, alle Waffenskills sowie sämtliche Aschen verkauft

in Roundtable Hold, z.B.: Veränderte Handwerksgegenstände und komplett neue Items, inklusive herstellbaren Schlüsselitems für die Story, um diese schneller durchspielen zu können und ans New Game+ zu kommen.

und komplett neue Items, inklusive herstellbaren Schlüsselitems für die Story, um diese schneller durchspielen zu können und ans New Game+ zu kommen. Die Art wie Spiel und Story voranschreiten wurde verändert. Zum Beispiel werden zu manchen Zeitpunkten mehrere Orte der Gnade zeitgleich freigeschaltet. Es gibt auch neue Orte der Gnade.

Hinzu kommen etliche Änderungen im Detail sowie Anpassungen der Spielbalance.

Eine vollständige Übersicht aller Inhalte der Unofficial Expansion ist auf der Nexusmod-Seite der Mod nachzulesen.

Auch wenn GiocatoreSingolo der alleinige Autor der eigentlichen Mod ist, stammen nicht alle Inhalte von ihm selbst, dutzende Kreationen wurden von anderen Kreativen erstellt.

Und in gewisser Weise ist der Mod eine Art Best-of-From-Software . Denn es sind Assets aus der bis dato dreiteiligen Dark Souls-Serie oder dem bisher PlayStation-exklusiven Bloodborne, die die Welt von Elden Ring erweitern.

Der DLC Shadow of the Erdtree soll Elden Ring in vielen Belangen bereichern, doch ab wann ist weiter unklar.

Die Unofficial Expansion begann einst als privates Moddingprojekt des Elden Ring-Fans und ist noch lange nicht fertig: Es ist geplant, das Werk zukünftig mit weiteren Updates zu verfeinern und mit größeren Addons draufzusatteln.

Wenn ihr auf der Suche nach Anregungen, Guides, Videos oder Geschichten rund um Elden Ring seid, findet ihr eine große Auswahl davon bei uns, beispielsweise:

Achtung bei der Installation: Aufgrund verschiedener Faktoren gestaltet sich die Installation der Mod relativ kompliziert. Der Modder liefert jedoch auf der Modpage eine umfangreiche Anleitung, der ihr wirklich folgen solltet. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass die Mod gar nicht funktioniert oder euch Inhalte fehlen. Denn ihr müsst unter anderem einige Modelle extra herunterladen, da der Modder für deren Repack in seiner Mod keine Genehmigung erhalten habe.

Und was meint ihr? Habt ihr die Riesen-Mod bereits ausprobiert? Wenn ja, erzählt uns von euren Erfahrungen. Passt alles zusammen, was die Modder aus verschiedenen Titeln kombiniert haben? Oder ist es gerade das, was euch eher abhält und auf Shadow of the Erdtree warten lässt?