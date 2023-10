Steam Sale: Eins der besten Spiele von 2022 gibt's gerade so günstig wie noch nie

Digitale Selbstgeißelung war noch nie so billig.

Im Februar 2022 eroberte Elden Ring nicht nur die Herzen der Fans von Entwickler FromSoftware, sondern avancierte zu einem der besten Spiele des Jahres.

Auf Steam bekommt ihr das Rollenspiel-Meisterwerk nun so günstig wie noch nie. Aktuell gibt es einen Rabatt von 34 Prozent, ihr zahlt also 39,59 Euro für die Standard-Edition und 52,79 Euro für die Deluxe-Edition. Das Angebot gilt noch bis zum 19. Oktober 2023.

Das erwartet euch in Elden Ring

Im Schnitt bietet Elden Ring gut 100 Stunden Spielzeit, das kann aber je nach Spielstil und persönlichem Können sehr abweichen.

Die Open World müsst ihr nämlich ohne große Anleitung erkunden, das Spiel ist also etwas für die Entdecker unter euch. Geduld und Frustoleranz solltet ihr ebenfalls mitbringen, denn die zahlreichen Haupt- und Nebenbosse werden euch einiges abverlangen.

In FromSoftwares Action-Rollenspiel levelt ihr die Attribute eures Charakters entsprechend eurer gewünschten Spielweise und definiert weiter über Waffen, Rüstung und Zauber, ob ihr Ritter, Magier, Bogenschütze oder irgendwas dazwischen sein wollt.

Trotz des hohen Schwierigkeitsgrades erreichte Elden Ring eine Vielzahl an neuen Spielern und trat aus der Nische der Soulsborne-Spiele heraus.

Warum Elden Ring so viel erfolgreicher ist als Dark Souls haben wir in diesem Video ergründet:

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Das Hardcore-Rollenspiel durfte sich übrigens über die bis dato zweithöchste Wertung in der GameStar-Geschichte freuen.

So geht es mit Elden Ring weiter

Aktuell warten Fans sehnsüchtig auf den geplanten DLC Shadow of the Erdtree. Dieser wurde Anfang 2023 angekündigt, hat allerdings noch kein konkretes Release-Datum.

Bei Steam läuft gerade übrigens noch ein Sale der ganz besonderen Sorte:

Weitere Schnäppchen beim Bandai-Namco-Sale

Bis zum 19. Oktober 2023 bekommt ihr weitere Spiele von Bandai Namco besonders günstig. Hier ein paar Beispiele:

Falls ihr Elden Ring also schon euer Eigen nennt oder das Spiel einfach nichts für euch ist, solltet ihr dennoch in den kommenden Tagen aufmerksam bei Steam stöbern. Warum erklären wir euch in diesem Artikel zum am 9. Oktober startenden Steam Next Fest.

Elden Ring gilt als eines der besten Spiele des Jahres 2022 und konnte Rekordwertungen und Awards abräumen. Habt ihr Elden Ring bereits gespielt? Was hat euch bisher davon abgehalten, es zu spielen? Habt ihr möglicherweise nur auf ein solches Angebot gewartet oder wartet ihr auf das Gesamtpaket mit dem angekündigten DLC? Schreibt eure Meinung doch einfach in die Kommentare.