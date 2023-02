Elden Ring: Ein Jahr später verrät From Software endlich die Verkaufszahlen

Bockschwer macht Bock, Hardcore ist Mainstream, Soulslikes treffen mitten in die Seele der Spielerschaft: In den letzten Jahren ist immer wieder zu beobachten, wie einstige Nischentitel plötzlich den großen Durchbruch schaffen. Oder es betrifft sogar ein ganzes Genre.

From Software gelangen beide Kunststücke mit Soulslikes und Elden Ring – dank Geschmäckern im Wandel, einer tollen Open World und einem insgesamt exzellenten Spiel, wie wir im Test beurteilen:

Elden Ring im Test Die zweithöchste Wertung der GameStar-Geschichte von Elena Schulz

Erst jetzt, ziemlich genau ein Jahr nach Release, verrät Entwickler From Software die genauen Verkaufszahlen ihres Spiels. Elden Ring ging insgesamt über 20 Millionen Mal über weltweite Ladentheken!

Das reiht sich gut in die reinen Steam-Spielerzahlen ein, die zu Höchstzeiten knapp an der Million gleichzeitig aktiver Nutzer und Nutzerinnen vorbeistreiften.

Die neuerlich veröffentlichten Verkaufszahlen beziehen sich auf alle Plattformen, auf denen Elden Ring erschien, also Last- und Current-Gen PlayStation und Xbox sowie PC via Steam. Falls ihr wissen wollt, weshalb dieser Erfolg unserer Meinung nach gerechtfertigt ist, schaut gern unser Testvideo:

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Immer noch klein im Vergleich

Es mag sich seltsam lesen, aber im Angesicht der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten steht Elden Ring auch mit 20 Millionen verkauften Einheiten weit abgeschlagen jenseits der Top 25.

Zur Einordnung, in welcher Gewichtsklasse das Soulslike boxt, verglichen mit den größten Blockbustern der Geschichte (via Statista):

Dauerbrenner The Elder Scrolls 5: Skyrim verkaufte inzwischen 30 Millionen Kopien.

verkaufte inzwischen 30 Millionen Kopien. Rollenspiel-Meisterwerk The Witcher 3 schaffte mit 40 Millionen genau doppelt so viele Verkäufe wie Elden Ring.

schaffte mit 40 Millionen genau doppelt so viele Verkäufe wie Elden Ring. Indie-Hit Terraria brachte 44,5 Millionen Kopien unter die Leute.

brachte 44,5 Millionen Kopien unter die Leute. Gangster-Epos GTA 5 liegt mit 175 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 2.

liegt mit 175 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 2. Kulturphänomen Minecraft führt die Liste mit 238 Millionen an – mit weitem Vorsprung.

Dennoch können schnöde Statistiken den riesigen Erfolg von Elden Ring für Entwickler From Software und Publisher Bandai Namco wohl kaum schmälern. Immerhin lässt er erkennen, dass das Konzept Soulslike über die Jahre reifen konnte wie guter Wein. Das stellt sicherlich eine vielversprechende Grundlage für weitere, künftige Erfolge des japanischen Entwicklers dar.