Wer Elden Ring zu leicht findet, kann auch halbnackt spielen

Wer keine halben Sachen mag, kann auch halbnackt in den Elden Ring steigen. From Software stellte zwei neue Klassen für das neue Soulslike der Dark-Souls-Erfinder vor, eine davon mit kaum mehr am Leib als bei einem Saunabesuch.

Die Klasse heißt Wretch, was frei übersetzt so viel wie armer Tropf heißt. Und armes Rumtropfen scheint auch Programm zu sein. Wie From Software auf Twitter erklärt, handelt es sich um eine arme Sau ohne Zweck .

Wretch: Eine arme, ziellose Sau, nackt wie am Tag ihrer Geburt. Eine schöne Keule ist alles, was sie hat. Beschreibungstext, From Software auf Twitter

Klar, wer dachte sich bei einem geistigen Nachfolger zu Dark Souls nicht als erstes: Ach Mist, so richtig mit Rüstung und Schwert ist aber auch viel zu einfach. Ich wünschte, es gäbe einen Hardcore-Modus.

Wobei ja einigen Experten kaum ein Schwierigkeitsgrad zu erbarmungslos ausfallen kann. Und zum Glück bleibt es optional, mit welcher Klasse ihr in Elden Ring startet.

Übrigens meint From Software sogar, dass bei Elden Ring auch weniger begabte Zocker zum Zug kommen sollen. Wie das genau gelingen soll, beschreiben die Entwickler hier:

Prophet mit Heilkünsten

Bei der zweiten vorgestellten Klasse handelt es sich um den Propheten, der auf dem Teaserbild auch nicht unbedingt glückseliger wirkt als Wretch. Schließlich wurde er wegen unglücklicher Prophezeiungen geächtet , verfügt dafür aber immerhin über heilende Beschwörungen .

Prophet: Ein Seher, der wegen unglücklicher Prophezeiungen geächtet wurde. Gut bewandert in heilenden Beschwörungen. Beschreibungstext, From Software auf Twitter

